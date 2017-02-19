11:44, 19 Åžubat 2017 Pazar

ÃœnlÃ¼ler down sendromlular iÃ§in bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CVK Park Bosphorus Otel'de yapÄ±lan Hunny Bunny Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'nde FenerbahÃ§eli futbolcu Mehmet Topal'Ä±n eÅŸi Selda Topal'Ä±n katkÄ±sÄ±yla ÅžiÅŸli'deki Down Cafe'ye destek olmak iÃ§in stant aÃ§Ä±ldÄ±.

Stantta tanÄ±nmÄ±ÅŸ isimler Nilay Cafer, AslÄ±han GÃ¼ner KÄ±lÄ±Ã§, Ã–zge Borak, Ã–zlem YÄ±ldÄ±z ve Ebru ErbaÅŸ, Zeynep Toker, Emel YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hatice GÃ¶nÃ¼l, Selvi SerttaÅŸ, GÃ¼lnur GÃ¼neÅŸ, Emine Ãœn, Duru KÄ±nay, TuÄŸba AltÄ±ntop, AslÄ± HÃ¼nel ve Bilge Eren gibi Ã§ok sayÄ±da isim bekleyerek destek verdi.

Oyuncu Nilay Cafer kendi elleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼l bÃ¶reÄŸini, Ã–zge Borak viÅŸneli cheesecakeni, AslÄ±han KÄ±lÄ±Ã§ ise kurabiyelerini kafeye gelir saÄŸlamak amacÄ±yla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

Selda Topal ise bu Ã¼rÃ¼nleri satÄ±n alarak, ÅŸenliÄŸe katÄ±lan Ã§ocuklara ikram etti. Okyanus Koleji Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan yapÄ±lan ve Down Cafe'ye baÄŸÄ±ÅŸlanan tablolar da bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Ebru ErbaÅŸ'Ä±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi satÄ±ÅŸta, tablolarÄ±, Burcu Hattat, Bige Hattat, Ä°pek Hattat ile Ã–znur EkÅŸioÄŸlu ve BÃ¼lent SerttaÅŸ'Ä±n oÄŸullarÄ± Emir ve BahadÄ±r SerttaÅŸ satÄ±n aldÄ±. SatÄ±ÅŸtan elde edilen gelir kafeye baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±.

Etkinlikte Down Cafe'de Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ler sahnede perkÃ¼syon ÅŸov yaparak bÃ¼yÃ¼k alkÄ±ÅŸ aldÄ±.