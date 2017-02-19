Ä°ngilizce dil eÄŸitiminde maliyetler belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yurt dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitim fuarlarÄ± dÃ¼zenleyen Akare, Ä°ngilizce'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenmek isteyenler iÃ§in bir maliyet araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±.
Buna gÃ¶re Akare'nin eÄŸitim Ã¼creti ile konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± "YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ngilizce Dil EÄŸitiminin Maliyeti AraÅŸtÄ±rmasÄ±"nda, Ä°ngilizce dil eÄŸitiminin en pahalÄ± olduÄŸu adres Ä°ngiltere Ã§Ä±ktÄ±.
EÄŸitim Ã¼creti, konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± dahil edildiÄŸinde dil eÄŸitiminin aylÄ±k 3 bin 375 dolarÄ± bulduÄŸu Ä°ngiltere'yi, 3 bin dolar ile GÃ¼ney Afrika ve Ä°rlanda takip etti.
Bu Ã¼lkelerin hemen arkasÄ±ndan 2 bin 800 dolar ile Malta, 2 bin 750 dolarla da ABD geldi.
ABD
AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, Ä°ngiltere'de aylÄ±k Ä°ngilizce kurslarÄ±nÄ±n fiyatÄ± 875 dolardan, bir Ã¶ÄŸrencinin konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± ise 2 bin 500 dolardan baÅŸlÄ±yor.
GÃ¼ney Afrika ve Ä°rlanda'da ise Ä°ngilizce dil eÄŸitimi iÃ§in aylÄ±k minimum 850 dolar, konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± iÃ§in de 2 bin 150 dolar Ã¶demek gerekiyor.
ABD'de ise kurs Ã¼cretlerinde aylÄ±k minimum rakam 750 dolar, konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± ise 2 bin dolar olarak hesaplanÄ±yor.
KANADA
YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ngilizce Dil EÄŸitiminin Maliyeti AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ngilizce dil eÄŸitiminin en ucuz adresi 2 bin 70 dolarla Kanada olarak belirlendi.
AylÄ±k kurs Ã¼cretlerinin 570 dolardan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Kanada'da, bir Ã¶ÄŸrencinin konaklama ve yaÅŸam gideri ortalama bin 500 dolarÄ± buluyor.
Akare YurtdÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ AslÄ±han Ã–zenÃ§, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyada Ä°ngilizce dil eÄŸitimi iÃ§in en Ã§ok Ã¶ÄŸrenci alan Ã¼lkelerin Ä°ngiltere ve ABD olduÄŸunu sÃ¶yledi.
British Council'Ä±n raporuna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na dil eÄŸitimi iÃ§in giden Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 100 bin olduÄŸunu belirten Ã–zenÃ§, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada yurt dÄ±ÅŸÄ±na en Ã§ok Ã¶ÄŸrenci gÃ¶nderen ilk 15 Ã¼lkeden biri olduÄŸunu dile getirdi.
Ã–zenÃ§, TÃ¼rklerin Ä°ngilizce dil eÄŸitimi iÃ§in en Ã§ok tercih ettiÄŸi 3 Ã¼lkenin Ä°ngiltere, ABD ve Kanada olduÄŸunu, Ä°ngilizcesi baÅŸlangÄ±Ã§ ya da temel seviyede olan Ã¶ÄŸrencilerin genellikle 6-9 aylÄ±k programlarÄ± tercih ettiÄŸini belirterek, "Ã–zellikle TÃ¼rkiye'de eÄŸitim dili Ä°ngilizce olan Ã¼niversitelerde eÄŸitim alan, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± okuyan ya da Ä°ngilizce eÄŸitimi konusunda baÅŸarÄ±lÄ± bir lisede okuyan Ã¶ÄŸrenciler 2-3 ay gibi kÄ±sa sÃ¼reli programlara kayÄ±t oluyor." ifadelerini kullandÄ±.
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼meti etnik Ã¶n yargÄ± ve yolsuzlukla suÃ§layan Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililer gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±
Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¼Ã§ kÃ¶yde daha kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
Afganistan, Pakistan ordusunun son iki gÃ¼nde Afganistan'Ä±n sÄ±nÄ±r vilayetlerine 375 roket mermisi attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin baskÄ±larÄ±ndan kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar ailelerini alÄ±p gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±
Stolac halkÄ±, 2 Ekim'de yapÄ±lan yerel seÃ§imlerin iptal edilmesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n yeniden oy kullanÄ±yor
Ã‡in, Kuzey Koreâ€™den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurdu.
Ä°ngilizce dil eÄŸitiminde en pahalÄ± Ã¼lke Ä°ngiltere, en ucuz Kanada
Hunny Bunny Ã‡ocuk ÅženliÄŸi'ne katÄ±lan Ã¼nlÃ¼ler, down sendromlulara destek verdi.
Endonezyaâ€™da 4 kiÅŸi uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Kosova'da TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± indirip yÄ±rtan 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan efsane Nokia 3310 modeli geri dÃ¶nÃ¼yor.
2 bin 500 metre derinlikte bulunan okyanus yÃ¼zeyinin gÃ¶zlemlenmesinin ardÄ±ndan bu derinlikte ciddi miktarda bir Ã§Ã¶p yÄ±ÄŸÄ±nÄ±na rastlandÄ±
Kolombiyaâ€™da YÃ¼ksek BarÄ±ÅŸ Komisyonu, yaklaÅŸÄ±k 7 bin FARC Ã¼yesinin silah bÄ±rakma alanlarÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan polis ÅŸiddeti karÅŸÄ±tÄ± protestolar devam ediyor.
Irak BaÅŸbakanÄ±, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmaya yÃ¶nelik operasyonun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Bab'daki DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§arak Ã§evre kÃ¶ylere yerleÅŸen 150 Suriyeli aileye yardÄ±mda bulundu