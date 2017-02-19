11:58, 19 Åžubat 2017 Pazar

Ä°ngilizce dil eÄŸitiminde maliyetler belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yurt dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitim fuarlarÄ± dÃ¼zenleyen Akare, Ä°ngilizce'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenmek isteyenler iÃ§in bir maliyet araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±.

Buna gÃ¶re Akare'nin eÄŸitim Ã¼creti ile konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± "YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ngilizce Dil EÄŸitiminin Maliyeti AraÅŸtÄ±rmasÄ±"nda, Ä°ngilizce dil eÄŸitiminin en pahalÄ± olduÄŸu adres Ä°ngiltere Ã§Ä±ktÄ±.

EÄŸitim Ã¼creti, konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± dahil edildiÄŸinde dil eÄŸitiminin aylÄ±k 3 bin 375 dolarÄ± bulduÄŸu Ä°ngiltere'yi, 3 bin dolar ile GÃ¼ney Afrika ve Ä°rlanda takip etti.

Bu Ã¼lkelerin hemen arkasÄ±ndan 2 bin 800 dolar ile Malta, 2 bin 750 dolarla da ABD geldi.

ABD

AraÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, Ä°ngiltere'de aylÄ±k Ä°ngilizce kurslarÄ±nÄ±n fiyatÄ± 875 dolardan, bir Ã¶ÄŸrencinin konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± ise 2 bin 500 dolardan baÅŸlÄ±yor.

GÃ¼ney Afrika ve Ä°rlanda'da ise Ä°ngilizce dil eÄŸitimi iÃ§in aylÄ±k minimum 850 dolar, konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± iÃ§in de 2 bin 150 dolar Ã¶demek gerekiyor.

ABD'de ise kurs Ã¼cretlerinde aylÄ±k minimum rakam 750 dolar, konaklama ve yaÅŸam masraflarÄ± ise 2 bin dolar olarak hesaplanÄ±yor.

KANADA

YurtdÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ngilizce Dil EÄŸitiminin Maliyeti AraÅŸtÄ±rmasÄ±'nda, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ä°ngilizce dil eÄŸitiminin en ucuz adresi 2 bin 70 dolarla Kanada olarak belirlendi.

AylÄ±k kurs Ã¼cretlerinin 570 dolardan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Kanada'da, bir Ã¶ÄŸrencinin konaklama ve yaÅŸam gideri ortalama bin 500 dolarÄ± buluyor.

Akare YurtdÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ AslÄ±han Ã–zenÃ§, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyada Ä°ngilizce dil eÄŸitimi iÃ§in en Ã§ok Ã¶ÄŸrenci alan Ã¼lkelerin Ä°ngiltere ve ABD olduÄŸunu sÃ¶yledi.

British Council'Ä±n raporuna gÃ¶re, TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na dil eÄŸitimi iÃ§in giden Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 100 bin olduÄŸunu belirten Ã–zenÃ§, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyada yurt dÄ±ÅŸÄ±na en Ã§ok Ã¶ÄŸrenci gÃ¶nderen ilk 15 Ã¼lkeden biri olduÄŸunu dile getirdi.

Ã–zenÃ§, TÃ¼rklerin Ä°ngilizce dil eÄŸitimi iÃ§in en Ã§ok tercih ettiÄŸi 3 Ã¼lkenin Ä°ngiltere, ABD ve Kanada olduÄŸunu, Ä°ngilizcesi baÅŸlangÄ±Ã§ ya da temel seviyede olan Ã¶ÄŸrencilerin genellikle 6-9 aylÄ±k programlarÄ± tercih ettiÄŸini belirterek, "Ã–zellikle TÃ¼rkiye'de eÄŸitim dili Ä°ngilizce olan Ã¼niversitelerde eÄŸitim alan, hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± okuyan ya da Ä°ngilizce eÄŸitimi konusunda baÅŸarÄ±lÄ± bir lisede okuyan Ã¶ÄŸrenciler 2-3 ay gibi kÄ±sa sÃ¼reli programlara kayÄ±t oluyor." ifadelerini kullandÄ±.