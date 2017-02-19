MÃ¼nih'te YÄ±ldÄ±rÄ±m- Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, askeri ve gÃ¼venlik alanÄ±nda Ã¶nemli uluslararasÄ± forumlardan biri sayÄ±lan 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak ve bazÄ± temaslarda bulunmak iÃ§in Almanya'da bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, buÂ kapsamÄ±nda, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile bir araya gelecek.
TSÄ° 13.30'da baÅŸlayacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmede,Â terÃ¶rle mÃ¼cadele baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Barzani ile bir araya geldi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Gaziantepâ€™te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, baÅŸlatÄ±lan istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda istihdama destek sÃ¶zÃ¼ verip, sÃ¶zÃ¼nde durmayanlarÄ± ifÅŸa edeceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°stanbul'un GaziosmanpaÅŸa ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 65 kiÅŸiden 62'si tutuklandÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Suriye, BangladeÅŸ ve Pakistan uyruklu 49 kiÅŸi yakalandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile MÃ¼nih'te TSÄ° 13.30'da bir araya gelecek.
FETÃ– Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, meslekten ihraÃ§ edilen 6 emniyet personeli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± iÃ§in geldiÄŸi Bonn'da 10 ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±, uluslararasÄ± gÃ¼venlik konferansÄ±na katÄ±lmak iÃ§in geÃ§tiÄŸi MÃ¼nih'te de 12 ikili toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 180'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 52 hedef karadan ve havadan vuruldu
DÃœ Merkez KÃ¼tÃ¼phanesi bÃ¼nyesinde DiyarbakÄ±r'Ä± anlatan 5 bin kitabÄ±n bulunduÄŸu "Diyarbekir KitaplÄ±ÄŸÄ±" oluÅŸturuldu.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile FETÃ– ile mÃ¼cadele ve Fetullah GÃ¼len'in iadesi konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ã–zhan, Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde referanduma iliÅŸkin, "UluslararasÄ± hukuk ilkelerinin ihlali anlamÄ±na gelen bu giriÅŸimi ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, prensipte anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin Rakka'da doÄŸrudan operasyona girmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. "Askeri varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olacak ancak taktik destek vereceÄŸiz" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde, her ikisi de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ milletten alan ve yÃ¼rÃ¼tme Ã¼zerinde geniÅŸ yetkilere sahip iki yÃ¶netici olmaz, aynÄ± anda olmaz. Yetki hangisindeyse diÄŸeri semboliktir. TÃ¼rkiye'yi zaten geri gÃ¶tÃ¼ren bu olmuÅŸtur" dedi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, AÄŸÄ±n KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n tamamlanmasÄ±yla birlikte ElazÄ±ÄŸ'dan AÄŸÄ±n ilÃ§esine ulaÅŸÄ±mÄ±n 44 kilometre kÄ±saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Ä°stanbul-Toronto seferini yapmaya hazÄ±rlanan THY'nin tarifeli uÃ§aÄŸÄ±nda, tuvalet duvarÄ±nda "bomba" yazÄ±lÄ± not bulunmasÄ± nedeniyle gÃ¼venlik prosedÃ¼rÃ¼ gereÄŸince arama yapÄ±lÄ±yor