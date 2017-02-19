GÃ¼ncelleme: 21:00, 19 Åžubat 2017 Pazar

Katar'da uluslararasÄ± insan haklarÄ± konferansÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha, yarÄ±n 320 bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± kurumun katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± insan haklarÄ± konferansÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak.

Katar Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu (NHRC) ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (OHCHR) tarafÄ±ndan organize edilen konferansta, "Arap Ã¼lkelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmalarla mÃ¼cadelede insan haklarÄ± yaklaÅŸÄ±mlarÄ±"nÄ±n ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

BaÅŸkent Doha'daki konferansa, bÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona ermesi, barÄ±ÅŸÄ±n korunmasÄ± ve insan haklarÄ±yla ilgili, aralarÄ±nda Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n (Ä°HH) da bulunduÄŸu uluslararasÄ± ve bÃ¶lgesel 320 kuruluÅŸun yanÄ± sÄ±ra farklÄ± Ã¼lkelerin parlamento ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinin katÄ±lacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

Konferansta, Arap Ã¼lkelerinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda insan haklarÄ± temelli yaklaÅŸÄ±mÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, Irak, Yemen ve Suriye gibi bÃ¶lge Ã¼lkelerdeki krizlere Ã§Ã¶zÃ¼m bulmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra insan haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla Ã§atÄ±ÅŸma zamanlarÄ±nÄ±n idaresi ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne teÅŸvik iÃ§in askeri olmayan mekanizmalarÄ± geliÅŸtirmenin hedeflendiÄŸi belirtiliyor.

Arap Ä°Ã§iÅŸleri BakanlarÄ± Meclisi Genel SekreterliÄŸi ile Ä°nsan HaklarÄ± Ulusal KurumlarÄ± Arap AÄŸÄ±nÄ±n destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± konferansÄ±n, 20-21 Åžubat tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Konferanstan, insan haklarÄ±na iliÅŸkin BM, uluslararasÄ± toplum ile katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelere tavsiye ve Ã¶nerilerin Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.