12:31, 19 Åžubat 2017 Pazar

Ã‡in, Kuzey Kore'den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore'den kÃ¶mÃ¼r ithalatÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼nden baÅŸlayarak, yÄ±l sonuna kadar geÃ§erli olacaÄŸÄ± belirtildi.

China Dailyâ€™nin haberine gÃ¶re, sÃ¶z konusu yasak, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyiâ€™nin 2321 kararÄ± ile uyumlu olarak getirildi.

Kuzey Kore geÃ§en yÄ±l 9 EylÃ¼lâ€™de beÅŸinci kez nÃ¼kleer fÃ¼ze denemesi yapmÄ±ÅŸ, BM GÃ¼venlik Konseyi de 30 KasÄ±mâ€™da ilgili yaptÄ±rÄ±m kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti.

Ã‡in, geÃ§en ay da BM'nin ilgili kararÄ±na uyumlu olarak, Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer fÃ¼ze ve silah geliÅŸtirmek iÃ§in kullanÄ±lacak teknolojik ekipman ve malzemelerin ihracatÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu yasaklÄ± Ã¼rÃ¼nler, lazer, telekomÃ¼nikasyon cihazlarÄ±, sensÃ¶rler, denizaltÄ±lar, insansÄ±z araÃ§lar ve roket Ã¼retimine yÃ¶nelik yazÄ±lÄ±mlarÄ± kapsÄ±yor.

Ä°hracat yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama, Ã‡in Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡in Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Ä°daresi (SASTIND) ve Ã‡in Atom Enerjisi Kurumunca ortak yayÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±.