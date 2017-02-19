Bosna Hersek'te seÃ§menler yeniden sandÄ±k baÅŸÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'in gÃ¼neyindeki Stolac ÅŸehrinde kayÄ±tlÄ± 11 bin 404 seÃ§men kurulan 24 sandÄ±kta TSÄ° 09.00'da oylarÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±.
Bosna Hersek Merkez SeÃ§im Kurulu (CIK) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2 Ekim'de Stolac'da belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n seÃ§im komisyonu Ã¼yelerine fiziksel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu anÄ±msatÄ±larak yaÅŸanan arbede ve sandÄ±klarÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± nedeniyle iptal edilen seÃ§imlerin bugÃ¼n yeniden yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Olaya karÄ±ÅŸan kiÅŸilere cezai iÅŸlem uygulandÄ±ÄŸÄ± ve seÃ§im listelerinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼nkÃ¼ seÃ§imlerin bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle izlendiÄŸi kaydedildi.
Stolac'daki kayÄ±tlÄ± seÃ§menler TSÄ° 21.00'e kadar oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.
Bosna Hersek'te faaliyet gÃ¶steren "Pod Lupom" Ã–zgÃ¼r ve Adil SeÃ§im Koalisyonu da Stolac'daki yerel seÃ§imlerin sorunsuz baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Bosna Hersek'teki kayÄ±tlÄ± 3 milyon 263 bin 906 seÃ§men, yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kurulan 5 bin 469 sandÄ±kta yeni belediye baÅŸkanlarÄ± ve meclis Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in 2 Ekim'de oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
CIK BaÅŸkanÄ± Ahmet Santic, Stolac ÅŸehrindeki oylamanÄ±n iptal edildiÄŸini belirterek belediye baÅŸkan adayÄ±nÄ±n seÃ§im komisyonu Ã¼yelerine fiziksel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Bosna Hersek medyasÄ±nda yer alan bilgilere gÃ¶re ise saldÄ±rÄ±nÄ±n Stolac belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olan Salmir Kaplan tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken, Kaplan, HÄ±rvat Demokratik BirliÄŸinin (HDZ) seÃ§imlerde "kendi adamlarÄ±nÄ±" gÃ¶revlendirdiklerini savunmuÅŸtu.
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