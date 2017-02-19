GÃ¼ncelleme: 13:14, 19 Åžubat 2017 Pazar

ArakanlÄ±lar ailelerini almak iÃ§in evlerine dÃ¶nÃ¼yor





Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin baskÄ±larÄ±ndan kaÃ§an ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar ailelerini alÄ±p gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar'da maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼mden kaÃ§arak BangladeÅŸ'e giden yÃ¼zlerce Arakan MÃ¼slÃ¼manÄ±nÄ±n Ã¼lkeye geri geldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Evlerine geri dÃ¶nen Rohingya (Arakan)'lÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunun geride bÄ±raktÄ±klarÄ± aile yakÄ±nlarÄ± alÄ±p BangladeÅŸ'e gÃ¶Ã¶tÃ¼rmek iÃ§in geldikleri belirtildi. Ekim ayÄ±ndan bu yana onbinlerce Rohingya, Myanmar asker ve polisinin zulmÃ¼nden kurtulmak iÃ§in batÄ±daki Rakhine bÃ¶lgesindeki sÄ±nÄ±rdanÂ BangladeÅŸ'e kaÃ§tÄ±. KÄ±yÄ± kasabasÄ± Teknaf'da bulunan mÃ¼lteci kampÄ±nÄ±n lideri Dudu Mia, Ã§oÄŸunlukla genÃ§ erkekler olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k binÂ Rohingya'nÄ±n daha Ã¶nce geride kalan yaÅŸlÄ± aile Ã¼yelerini toplamak iÃ§in evlerine geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Mia, AFP'ye verdiÄŸi demeÃ§te, "Bu adamlarÄ±n birÃ§oÄŸu akrabalarÄ±nÄ± BangladeÅŸ'e geri getirmek istiyorlar, dÃ¶rt aydÄ±r ebeveynleri ile konuÅŸamÄ±yorlar" dedi. GeÃ§en yÄ±l Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nde, Myanmar birliklerinin binlerce insanÄ± yerinden edenÂ Rohingya kÃ¶ylerini yakma operasyonlarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. BangladeÅŸ'e kaÃ§an Rohingya'nÄ±n Ã§oÄŸu ÅŸimdi Rakhine sÄ±nÄ±rÄ±nda olan ve aynÄ± zamanda Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k turistik beldesi olan Cox'un Bazar ilÃ§esindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda korkunÃ§ koÅŸullarda yaÅŸÄ±yor. Â

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