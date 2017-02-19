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13:19, 19 Åžubat 2017 Pazar

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Afganistan-Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda roket mermileri
Afganistan-Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±nda roket mermileri

Afganistan, Pakistan ordusunun son iki gÃ¼nde Afganistan'Ä±n sÄ±nÄ±r vilayetlerine 375 roket mermisi attÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan, Pakistan ordusunun son iki gÃ¼n iÃ§inde Afganistan'Ä±n sÄ±nÄ±r vilayetlerine 375 roket mermisi attÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Pakistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Nangarhar vilayeti valiliÄŸi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ataullah Hogyani yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Pakistan sÄ±nÄ±r birliklerinin Nangarhar'Ä±n Lal Pur ilÃ§esine son 2 gÃ¼nde 375 roket mermisi attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, atmaya da devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Roket mermilerinin bir kadÄ±nla 2 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybetmesine, 2 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olduÄŸunu belirten Hogyani, bÃ¶lgede 300 ailenin evlerini terk ederek baÅŸka ilÃ§elere sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Artan gerginlik nedeniyle Afganistan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral KadamÅŸah Åžahim'in Nangarhar vilayetine geldiÄŸini ifade eden Hogyani, sÄ±nÄ±ra Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin sevk edildiÄŸini kaydetti.

Afganistan Ä°cra Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Cavid Faisal de "HiÃ§bir Ã¼lkenin Afganistan'a askeri mÃ¼dahalesine izin vermeyiz, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± misliyle veririz." ifadesini kullandÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Pakistan'Ä±n Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ebrar HÃ¼seyin'in bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kendisine sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lardan duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n iletildiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, Afganistan hÃ¼kÃ¼metinin saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ°N NEDENÄ°

Pakistan'Ä±n Åžehvan Åžerif kentindeki Lal Åžahbaz Kalender TÃ¼rbesi'nde iki gÃ¼n Ã¶nce sufi ayininin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada meydana gelen patlamada Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 150'den fazla kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±dan kÄ±sa sÃ¼re sonra Ä°slamabad yÃ¶netimi, terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Afganistan topraklarÄ±nda planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak iki Ã¼lke arasÄ±ndaki Torkham sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± da terÃ¶r tehdidi gerekÃ§esiyle belirsiz sÃ¼reyle geÃ§iÅŸlere kapatmÄ±ÅŸtÄ±.

Pakistan ordusu da Kabil yÃ¶netimine 76 terÃ¶ristin isminin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir listenin verildiÄŸini ve bunlarÄ±n yakalanÄ±p Pakistan'a gÃ¶nderilmesi talebinde bulunulduÄŸunu bildirmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler de tÃ¼rbeye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak iki Ã¼lkeye terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Afganistan Pakistan
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