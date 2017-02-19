13:48, 19 Åžubat 2017 Pazar

Musul'da 3 kÃ¶y DEAÅž'tan geri alÄ±ndÄ±





Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¼Ã§ kÃ¶yde daha kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda 3 kÃ¶yÃ¼n daha kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'a doÄŸru ilerlediÄŸi bildirildi. Musul Operasyonlar KomutanÄ± Abdulemir Yarullah, Irak'Ä±n yarÄ± resmi devlet televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Federal polis gÃ¼Ã§leri, kentin gÃ¼neyinde yer alan El-Kafur, El- Cemasa ve El-Akreb kÃ¶ylerinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±." dedi. Yarullah, Musul ile BaÄŸdat arasÄ±ndaki Ã¶nemli yol kavÅŸaÄŸÄ±nÄ±n da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ne geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi. Operasyona kentin gÃ¼ney bÃ¶lgesinden katÄ±lan federal polis gÃ¼Ã§lerinin, batÄ± yakasÄ±nda yer alan Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na sadece birkaÃ§ kilometre mesafede bulunduÄŸu kaydedildi. Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri daha Ã¶nce de Ã¼Ã§ kÃ¶y ve bir elektrik santralinde kontrolÃ¼ saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el- Ä°badi bu sabah yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in askeri operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Musul'un doÄŸu yakasÄ±nda kontrolÃ¼n tamamen saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan batÄ± bÃ¶lgelerinin geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in 3 cepheden baÅŸlatÄ±lan operasyona, Irak ordusu kuzeyden, federal polis gÃ¼Ã§leri gÃ¼neyden, HaÅŸdi Åžabi ise batÄ±dan destek veriyor.

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