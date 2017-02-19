Erdoğan Gaziantep'ten seslendi: İfşa ederim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te konuşuyor. Erdoğan istihdam için "İstihdam seferberliği başlattık.Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim" dedi. Erdoğan referandum için "Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar" diye konuştu.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Gaziantep’te fabrikalar maşallah harıl harıl çalışıyor. Geçen günlerde bir istihdam seferberliği başlattık.Memnuniyetle öğrendim ki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı. Valimiz bunun takibini yapacak. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim.
Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Elbette herkes tercihinde hürdür. Ancak her bir ferdimizin yaptığı tercihin sonuçlarını bilmesi gerekmektedir. Milletimize gerçekleri anlatıyoruz. Bu anayasa değişikliği ile ilgili öyle yanlış şeyler anlatılıyor ki. Hani işin aslını bilmesek biz bile “ne oluyor ya” diyeceğiz.
Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar. Meclis kapanmıyor. Yargı etkisiz hale getirilmiyor. Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı 16 Nisan olacak.
Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te yaptığı konuşmada, başlatılan istihdam seferberliği kapsamında istihdama destek sözü verip, sözünde durmayanları ifşa edeceğini söyledi
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 kişiden 62'si tutuklandı.
Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmeye çalışan Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 49 kişi yakalandı
Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Münih'te TSİ 13.30'da bir araya gelecek.
FETÖ örgütün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 emniyet personeli daha gözaltına alındı
Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Bonn'da 10 ikili görüşme yaptı, uluslararası güvenlik konferansına katılmak için geçtiği Münih'te de 12 ikili toplantı gerçekleştirdi
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 180'inci gününde, DEAŞ'a ait 52 hedef karadan ve havadan vuruldu
DÜ Merkez Kütüphanesi bünyesinde Diyarbakır'ı anlatan 5 bin kitabın bulunduğu "Diyarbekir Kitaplığı" oluşturuldu.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile FETÖ ile mücadele ve Fetullah Gülen'in iadesi konusunu görüştü
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, Ermenistan’ın düzenlenmeyi planladığı sözde referanduma ilişkin, "Uluslararası hukuk ilkelerinin ihlali anlamına gelen bu girişimi şiddetle kınıyoruz" dedi
Başbakan Yıldırım, prensipte anlaşılması durumunda Türkiye'nin Rakka'da doğrudan operasyona girmeyeceğini söyledi. "Askeri varlığımız olacak ancak taktik destek vereceğiz" diyen Yıldırım, ABD'nin PYD ile hareket etmesinin doğru olmayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde, her ikisi de gücünü milletten alan ve yürütme üzerinde geniş yetkilere sahip iki yönetici olmaz, aynı anda olmaz. Yetki hangisindeyse diğeri semboliktir. Türkiye'yi zaten geri götüren bu olmuştur" dedi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Ağın Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte Elazığ'dan Ağın ilçesine ulaşımın 44 kilometre kısaldığını bildirdi
İstanbul-Toronto seferini yapmaya hazırlanan THY'nin tarifeli uçağında, tuvalet duvarında "bomba" yazılı not bulunması nedeniyle güvenlik prosedürü gereğince arama yapılıyor