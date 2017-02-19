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Erdoğan Gaziantep'ten seslendi: İfşa ederim
Erdoğan Gaziantep'ten seslendi: İfşa ederim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te yaptığı konuşmada, başlatılan istihdam seferberliği kapsamında istihdama destek sözü verip, sözünde durmayanları ifşa edeceğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te konuşuyor. Erdoğan istihdam için "İstihdam seferberliği başlattık.Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim" dedi. Erdoğan referandum için "Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar" diye konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Gaziantep’te fabrikalar maşallah harıl harıl çalışıyor. Geçen günlerde bir istihdam seferberliği başlattık.Memnuniyetle öğrendim ki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı. Valimiz bunun takibini yapacak. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim.

Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Elbette herkes tercihinde hürdür. Ancak her bir ferdimizin yaptığı tercihin sonuçlarını bilmesi gerekmektedir. Milletimize gerçekleri anlatıyoruz. Bu anayasa değişikliği ile ilgili öyle yanlış şeyler anlatılıyor ki. Hani işin aslını bilmesek biz bile “ne oluyor ya” diyeceğiz.

Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış söylüyor, ne yazık ki yalan söylüyorlar. Meclis kapanmıyor. Yargı etkisiz hale getirilmiyor. Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı 16 Nisan olacak.



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