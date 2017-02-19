GÃ¼ney Sudan ordusunda etnik istifalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Sudan'daki istifalara iki Ã¼st dÃ¼zey asker daha katÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Sudan ordusu askeri baÅŸsavcÄ±sÄ± Henry Oyay Nyago ve askeri mahkeme baÅŸkanÄ± Khalid Ono Loki, hÃ¼kÃ¼mete istifa mektuplarÄ±nÄ± sundu.
Nyago, GÃ¼ney Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit yÃ¶netimine yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, "Rejiminiz muhtelif savaÅŸ suÃ§larÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§larÄ± iÅŸledi, soykÄ±rÄ±m ve etnik temizlik giriÅŸiminde bulundu" ifadesini kullandÄ±.
Loki de istifa mektubunda, Ã¼lkedeki adalet sisteminin Mayardit'in mensup olduÄŸu Dinka etnik grubuna mensup olmayan kiÅŸilere karÅŸÄ± zorba, yoz ve ayrÄ±mcÄ± olduÄŸunu savundu. GÃ¼ney Sudan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Paul Malong'u da Dinka etnik grubuna mensup kiÅŸileri korumakla suÃ§layan ve istifaya Ã§aÄŸÄ±ran Loki, "GÃ¼ney Sudan'a sadece Ã¼lkede daha Ã§ok felakete sebep olacak bÃ¼yÃ¼k bir kaos ve utanÃ§ getirdiniz" ifadesine yer verdi.
Ãœlkede geÃ§en hafta General Thomas Cirillo Swaka, Dinka etnik grubunun orduya egemen olduÄŸu gerekÃ§esiyle istifa etmiÅŸti. Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Gabriel Duop Lam da Ã¼lkede mevcut yÃ¶netimi "milli birliÄŸin kÄ±smi hÃ¼kÃ¼meti" olarak nitelendirerek gÃ¶revini bÄ±rakmÄ±ÅŸ, Riek Machar yÃ¶netimindeki Sudan Halk KurtuluÅŸ Hareketi'ne (SPLM) katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Sudan'dan ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te, yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti.
BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri neticesinde 17 AÄŸustos 2015'te taraflar anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸ ancak barÄ±ÅŸ sÃ¼reci, devlet baÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Machar yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda 8 Temmuz'da yeniden baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sekteye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸine yardÄ±m ettiÄŸi iÃ§in ceza alan Ã§ifti hakkÄ±nda karar, Nice SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan temyize gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
TÃ¼rkiye-Azerbaycan ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± ÃœnÃ¼var, "SÃ¶z konusu referandumun uluslararasÄ± hukuk ilkeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ± ile Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) prensiplerini ihlal ettiÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a ortadadÄ±r" dedi
Ä°HH'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 320 bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± kurumun katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸkent Doha'da insan haklarÄ±na iliÅŸkin uluslararasÄ± bir konferans dÃ¼zenlenecek
Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n alÄ±koyduÄŸu onlarca kiÅŸi, uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin bombardÄ±manÄ± sonrasÄ±nda bÃ¶lgeden kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±m
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani, "SÃ¶z konusu olan zaten Suriyeli KÃ¼rtlerin peÅŸmerge gÃ¼Ã§leri. Yani zaten onlarÄ±n orada olmaya hakkÄ± var ve oraya geri dÃ¶nmelerine destek vereceÄŸiz" dedi
Ä°srail adÄ±na casusluk suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 6 kiÅŸi idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Afganistan'Ä±n kuzeyinde iki gÃ¼ndÃ¼r etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava 25 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu.
Irak ordu, Enbar'Ä±n Ramadi kent merkezini terÃ¶r olaylarÄ± ve intihar saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korumak iÃ§in kentin Ã§evresine hendek kazmaya baÅŸladÄ±
Milanoâ€™da kent merkezine dikilen ve bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an palmiye aÄŸaÃ§larÄ±ndan 1'i yakÄ±ldÄ±, 2'si zarar gÃ¶rdÃ¼
Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapÄ±lacak erken seÃ§imde TÃ¼rkiye'de aÃ§Ä±lacak sandÄ±klarda daha hÄ±zlÄ± oy kullanÄ±labilmesi iÃ§in beyannamelerin 28 Åžubat'a kadar doldurulmasÄ± gerektiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Haaretz gazetesi ABD'nin Netanyahu'ya "Ä°srail'in Arap Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan bir Yahudi devleti olarak tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinliler ile yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±" da iÃ§eren bir barÄ±ÅŸ planÄ± teklif ettiÄŸi ancak Netanyahu'nun reddettiÄŸini yazdÄ±
Binlerce kiÅŸi, Rustavi 2 kanalÄ±na destek ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±
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Diversity FarklÄ±lÄ±k DerneÄŸi'nin 2017 saÄŸlÄ±k projelerinden sÃ¼nnet organizasyonlarÄ±nÄ±n ilki Ã¼lkenin doÄŸusundaki Kankan eyaletinde yer alan 2 bÃ¶lgede tamamlandÄ±.
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