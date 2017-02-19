14:07, 19 Åžubat 2017 Pazar

GÃ¼ney Sudan'da ordudan istifalar





GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼meti etnik Ã¶n yargÄ± ve yolsuzlukla suÃ§layan Ã¼st dÃ¼zey askeri yetkililer gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Sudan'daki istifalara iki Ã¼st dÃ¼zey asker daha katÄ±ldÄ±. GÃ¼ney Sudan ordusu askeri baÅŸsavcÄ±sÄ± Henry Oyay Nyago ve askeri mahkeme baÅŸkanÄ± Khalid Ono Loki, hÃ¼kÃ¼mete istifa mektuplarÄ±nÄ± sundu. Nyago, GÃ¼ney Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit yÃ¶netimine yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, "Rejiminiz muhtelif savaÅŸ suÃ§larÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§larÄ± iÅŸledi, soykÄ±rÄ±m ve etnik temizlik giriÅŸiminde bulundu" ifadesini kullandÄ±. Loki de istifa mektubunda, Ã¼lkedeki adalet sisteminin Mayardit'in mensup olduÄŸu Dinka etnik grubuna mensup olmayan kiÅŸilere karÅŸÄ± zorba, yoz ve ayrÄ±mcÄ± olduÄŸunu savundu. GÃ¼ney Sudan Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Paul Malong'u da Dinka etnik grubuna mensup kiÅŸileri korumakla suÃ§layan ve istifaya Ã§aÄŸÄ±ran Loki, "GÃ¼ney Sudan'a sadece Ã¼lkede daha Ã§ok felakete sebep olacak bÃ¼yÃ¼k bir kaos ve utanÃ§ getirdiniz" ifadesine yer verdi. Ãœlkede geÃ§en hafta General Thomas Cirillo Swaka, Dinka etnik grubunun orduya egemen olduÄŸu gerekÃ§esiyle istifa etmiÅŸti. Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Gabriel Duop Lam da Ã¼lkede mevcut yÃ¶netimi "milli birliÄŸin kÄ±smi hÃ¼kÃ¼meti" olarak nitelendirerek gÃ¶revini bÄ±rakmÄ±ÅŸ, Riek Machar yÃ¶netimindeki Sudan Halk KurtuluÅŸ Hareketi'ne (SPLM) katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Sudan'dan ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te, yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti. BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri neticesinde 17 AÄŸustos 2015'te taraflar anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸ ancak barÄ±ÅŸ sÃ¼reci, devlet baÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Machar yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda 8 Temmuz'da yeniden baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sekteye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.

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