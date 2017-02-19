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14:20, 19 Åžubat 2017 Pazar

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YÄ±ldÄ±rÄ±m-Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m-Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Barzani ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±.

MÃ¼nih'teki bir otelde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, TSÄ° 13.45'te baÅŸladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye, Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker ve TÃ¼rkiye'nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ali Kemal AydÄ±n katÄ±lÄ±yor.



Ä°lgili Konular baÅŸbakan yÄ±ldÄ±rÄ±m mesut barzani
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