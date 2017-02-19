14:37, 19 Åžubat 2017 Pazar

Uganda'da 1 ton fil diÅŸi ele geÃ§irildi





Uganda'nÄ±n baÅŸkenti Kampala'nÄ±n dÄ±ÅŸ mahallerindeki bir eve yapÄ±lan baskÄ±nda 1 ton fil diÅŸi ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Uganda'da 1 ton fil diÅŸine el konuldu. Uganda VahÅŸi YaÅŸam Ä°daresi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Gessa Simplicious, baÅŸkent Kampala'nÄ±n dÄ±ÅŸ mahallerindeki bir eve yapÄ±lan baskÄ±nda 1 ton fil diÅŸi ele geÃ§irildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Emniyet gÃ¶revlilerinin evdeki kiÅŸileri haftalardÄ±r takip ettiÄŸini belirten Simplicious, operasyonda biri Liberya, ikisi Gine Bissau uyruklu Ã¼Ã§ kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. SÃ¶zcÃ¼ Simplicious, fil diÅŸinin muhtemelen Tanzanya ve Kongo gibi komÅŸu Ã¼lkelerden Uganda'ya sokulduÄŸunu belirtti. "Mutluyuz Ã§Ã¼nkÃ¼ Uganda artÄ±k kaÃ§akÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan bir geÃ§iÅŸ noktasÄ± olarak kullanÄ±lmayacak" diyen Simplicious, kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±n Afrika'daki BÃ¼yÃ¼k GÃ¶ller bÃ¶lgesindeki sÄ±nÄ±rlardan yararlanarak yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¼rÃ¼nleri bir Ã¼lkeden diÄŸerine taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Uganda'da doÄŸal ortamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 5 bin 600 fil bulunuyor. HÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkede vahÅŸi yaÅŸam Ã¼rÃ¼nleri kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla kÃ¶peklerin de bulunduÄŸu bir birim kurdu. 1970'lerde 1,3 milyon filin bulunduÄŸu kÄ±tada bugÃ¼n 500 binden daha az fil yaÅŸÄ±yor. Uzmanlar, fil diÅŸi ticareti engellenmezse fil popÃ¼lasyonunda ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

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