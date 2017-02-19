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Avrupa
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Fransa'dan Rusya'ya siber saldırı uyarısı
Fransa'dan Rusya'ya siber saldırı uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, "Rusya'dan gelen siber saldırılar kabul edilemez" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Rusya'dan gelen siber saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ayrault, Fransız Journal de Dimanche gazetesine verdiği mülakatta, Fransa'da Avrupa değerlerini savunan cumhurbaşkanı adaylarının siber saldırıya maruz kaldığını söyledi.

"Uluslararası ilişkilerin temelinde başka ülkelerin iç işlerine karışmamak yatar, bunu da en iyi Rusya biliyor" ifadelerini kullanan Ayrault, Avrupa yanlısı açıklamalarda bulunan cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron'un siber saldırıya maruz kaldığına işaret etti.

Ayrault, "Rusya'dan gelen siber saldırılar kabul edilemez" diyerek Fransız halkının kendilerine bir seçimin dayatılmasına asla izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, seçimlere siber saldırı tehdidinin güvenlik kurulunda ele alınacağını duyurmuştu.

Yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı François Hollande, gelecek milli güvenlik kurulu toplantısında seçim kampanyası sırasında siber alan da içinde olmak üzere kendisine sunulacak bazı özel izleme ve koruma önlemlerini görmek istiyor." bilgisi paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü adayları arasında yer alan Macron'un Sözcüsü Richard Ferrand, yürüttükleri kampanyanın Rusya merkezli siber saldırılara hedef olduğunu iddia etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise yaptığı açıklamada bu iddialara "saçma" diyerek tepki göstermişti.

Fransa’da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard Enchaine gazetesi geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek muhtemel bir siber saldırıdan endişe duyduğunu yazmıştı.

Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ABD’de olduğu gibi siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Savunma Bakanı Le Drian, "ABD'de olduğu gibi Fransa'daki seçimlerde de siber saldırı yapılması ihtimalini dışlamıyoruz. Bunun için herkese çok dikkatli olması çağrısında bulunuyorum.” demişti.

Le Drain, Fransa’nın seçimlerde siber saldırı tehdidinden muaf olmadığını vurgulayarak “Bunun tersini düşünmek saflık olur” ifadesini kullanmıştı.

 



İlgili Konular fransa rusya siber saldırı
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