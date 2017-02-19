15:02, 19 Åžubat 2017 Pazar

Yemen'den BM'ye Husileri terÃ¶r listesine alma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





Yemen hÃ¼kÃ¼meti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) "Husilerin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesine alÄ±nmasÄ±nÄ±" talep etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BM Yemen Daimi Temsilcisi Halid el-Yemani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduÄŸu mektupta, Ä°ran'Ä±n Ã¼lkesini hedef alan mÃ¼dahaleleri ve bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ±, gÃ¼venliÄŸi ve istikrarÄ±na yÃ¶nelik olumsuz etkilerine dikkati Ã§ekti. Yemani mektubunda, "Ä°ran, Bab'ul Mendeb ve KÄ±zÄ±ldeniz'in gÃ¼neyindeki uluslararasÄ± geÃ§itlerde terÃ¶r eylemlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Husileri finanse etmeye, savaÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ± eÄŸitmek suretiyle askeri ve stratejik destek vermeye, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin kararlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ihlal ederek, silah ve mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ kamyonlarÄ± bÃ¶lgeye gÃ¶ndermeye devam ediyor." ifadelerini kullandÄ±. Mektupta ayrÄ±ca, Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n Suudi Arabistan sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± gÃ¶zetmeksizin, sorumsuzca saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlediÄŸi, bu saldÄ±rÄ±larda yÃ¼zlerce insanÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±, alt yapÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, okul ve hastanelerin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, BM GÃ¼venlik Konseyi'nden Husilerin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesine alÄ±nmasÄ± talep edildi. Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir fÄ±rkateyne 31 Ocak'ta KÄ±zÄ±ldeniz'de devriye gÃ¶revi yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Husiler tarafÄ±ndan 3 bot ile intihar saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da 2 Suudi Arabistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 3 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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