Somali'de pazar yerine bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 39 Ã¶lÃ¼

"Netanyahu, geÃ§en yÄ±l barÄ±ÅŸ planÄ±nÄ± reddetti" iddiasÄ±

Haaretz gazetesi ABD'nin Netanyahu'ya "Ä°srail'in Arap Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan bir Yahudi devleti olarak tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinliler ile yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±" da iÃ§eren bir barÄ±ÅŸ planÄ± teklif ettiÄŸi ancak Netanyahu'nun reddettiÄŸini yazdÄ±