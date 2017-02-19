GÃ¼ncelleme: 15:13, 19 Åžubat 2017 Pazar

Gambiya'da Devlet BaÅŸkanÄ± Barrow iÃ§in resmi tÃ¶ren





Ãœlkesindeki siyasi kriz sÄ±rasÄ±nda Gambiya'nÄ±n Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yemin etmek zorunda kalan Barrow iÃ§in resmi tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gambiya'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow iÃ§in Ã¼lkesinde resmi gÃ¶reve baÅŸlama tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±. Ãœlkesindeki siyasi kriz sÄ±rasÄ±nda Gambiya'nÄ±n Senegal'in baÅŸkenti Dakar'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yemin etmek zorunda kalan Barrow iÃ§in dÃ¼zenlenen resmi tÃ¶rene binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende konuÅŸan 52 yaÅŸÄ±ndaki Barrow, Gambiya'nÄ±n sonsuza kadar sÃ¼recek bir deÄŸiÅŸim geÃ§irdiÄŸini, artÄ±k hiÃ§bir hÃ¼kÃ¼metin Gambiya halkÄ±nÄ±n iradesinin aksine kendi yÃ¶netimini dayatamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Barrow, Ã¼lkedeki basÄ±n yasalarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irme, insan haklarÄ± komisyonu kurulmasÄ± ve ekonomik reform sÃ¶zÃ¼ verdi. Ãœlkede 1 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen seÃ§imlerde yenilgisini kabul etmeyen Yahya Jammeh, iktidarÄ± bÄ±rakmayÄ± reddetmiÅŸti. Senegal, Nijerya ve Gana askerlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) askeri gÃ¼cÃ¼, 19 Ocak'ta Gambiya topraklarÄ±na girmiÅŸ, Barrow da aynÄ± gÃ¼n Gambiya'nÄ±n Senegal'in baÅŸkenti Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde ECOWAS Ã¼lke temsilcilerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yemini etmiÅŸti. Jammeh'in iktidarÄ± bÄ±rakmaya razÄ± olmasÄ± ve ailesiyle Gambiya'dan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Barrow, 26 Ocak'ta Ã¼lkesine dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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