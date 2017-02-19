15:39, 19 Åžubat 2017 Pazar

Ä°stanbul'a mahalle bekÃ§ileri geri geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde istihdam edilecek 700 Ã‡arÅŸÄ± ve Mahalle BekÃ§isi (Ã‡MB) alÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul'un 39 ilÃ§esinde gÃ¶revlendirilmek Ã¼zere alÄ±mÄ± yapÄ±lacak olan Ã‡MB adaylarÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nava katÄ±lacaklarÄ±, bu sÄ±navlarda baÅŸarÄ±lÄ± olan ve saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ± elveriÅŸli olanlarÄ±n Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde gÃ¶reve baÅŸlayacaklarÄ± bildirildi.

BaÅŸvuru yapan adaylarÄ±n lise ve dengi okul mezunu olmalarÄ±, son bir yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul'da ikamet etmeleri, askerliklerini yapmÄ±ÅŸ olmalarÄ±, 30 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmalarÄ± isteniyor. AdaylarÄ±n, 24 Åžubat tarihine kadar Ä°stanbul'daki ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine hafta sonlarÄ± da dahil her gÃ¼n mesai saatlerinde baÅŸvurabilecekleri kaydedildi.

Â