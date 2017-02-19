Gine'de 775 Ã§ocuk sÃ¼nnet ettirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Diversity FarklÄ±lÄ±k DerneÄŸi, BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Gine'de 775 Ã§ocuÄŸu sÃ¼nnet ettirdi.
TÃ¼rkiye'den Ä°stanbul Hisar Intercontinental Hospital'dan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ doktor ve saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larla derneÄŸin baÅŸkent Conakry ve Kankan temsilcilerinin birlikte dÃ¼zenlediÄŸi organizasyonda Bankalan kÃ¶yÃ¼ ve Ã§evre kÃ¶ylerde 4 gÃ¼nde 775 Ã§ocuk sÃ¼nnet ettirildi.
Ã‡ocuÄŸu sÃ¼nnet olan Mamadou Kaba, "Ä°mkanlarÄ±mÄ±z el vermediÄŸi iÃ§in Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼nnet ettiremiyorduk. TÃ¼rkiyeâ€™den gelen doktorlara ve hayÄ±r sahiplerine dua ediyoruz." dedi.
Diversity FarklÄ±lÄ±k DerneÄŸi Gine Temsilcisi SÃ¼leyman Sertdemir, AA muhabirine, "Ãœlkenin doÄŸusu gerÃ§ekten yardÄ±ma muhtaÃ§ bir bÃ¶lge. KÃ¶ylerdeki 'SaÄŸlÄ±klÄ± SÃ¼nnet Organizasyonu' ile ÅŸehre gelme imkanÄ± bulamayan ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸÄ±yoruz. Ã‡ocuklarÄ±n enfeksiyon riskinin Ã§ok yÃ¼ksek olmasÄ±, sÃ¼nnet ihtiyacÄ±nÄ±n boyutunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi." diye konuÅŸtu.
Sertdemir, bu yÄ±l 3 Afrika Ã¼lkesinde daha sÃ¼nnet organizasyonu planladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Diversity FarklÄ±lÄ±k DerneÄŸi olarak 11 kiÅŸilik ekiple Kankan'daki organizasyonda gÃ¶rev aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Sertdemir, hayÄ±rseverlerin online baÄŸÄ±ÅŸ yoluyla "Kirvem Olur Musun" kampanyasÄ±yla da AfrikalÄ± ihtiyaÃ§ sahibi bir Ã§ocuÄŸun sÃ¼nnetini karÅŸÄ±layabileceklerini kaydetti.
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