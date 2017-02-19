16:00, 19 Åžubat 2017 Pazar

Kuzey Irak'a operasyon: 8 PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Irak'Ä±n kuzeyinde AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerindeki dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu dÃ¶rt hedef imha edildi, sekiz PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyinde AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerindeki PKKÂ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait hedeflere dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu dÃ¶rt hedef imha edildi, ilk belirlemelere gÃ¶re sekiz PKK'lÄ±Â etkisiz hale getirildi.

Ä°lgili Konular TSK

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.