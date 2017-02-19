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DiyarbakÄ±r'da PKK'nÄ±n bombalÄ± araÃ§ planÄ± bozuldu
DiyarbakÄ±r'da PKK'nÄ±n bombalÄ± araÃ§ planÄ± bozuldu

Lice ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK'lÄ±larca bombalÄ± araÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 2 araÃ§ ile 330 kilogram esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca bombalÄ± araÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 2 araÃ§ ile 330 kilogram esrar ele geÃ§irildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK'lÄ±larca yaÄŸmalanmÄ±ÅŸ bir aracÄ±n bomba yÃ¼klÃ¼ halde olduÄŸu ve sansasyonel eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ihbar alan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Birlik kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±na operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde ticareti yapma veya saÄŸlama" suÃ§larÄ±ndan aranan bir kiÅŸi yakalandÄ±, PKK'lÄ±larcaÂ bombalÄ± araÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bir minibÃ¼s ve bir pikap ile beÅŸ ayrÄ± yerde plastik variller iÃ§inde 330 kilogram esrar ele geÃ§irildi.

SÃ¶z konusu araÃ§lar, PatlayÄ±cÄ± Madde Ä°mha UzmanlarÄ± ekibin incelemesinin ardÄ±ndan, Lice Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Ä°lgili Konular uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

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