16:26, 19 Åžubat 2017 Pazar

DiyarbakÄ±r'da PKK'nÄ±n bombalÄ± araÃ§ planÄ± bozuldu





Lice ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK'lÄ±larca bombalÄ± araÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 2 araÃ§ ile 330 kilogram esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'lÄ±larca bombalÄ± araÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 2 araÃ§ ile 330 kilogram esrar ele geÃ§irildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK'lÄ±larca yaÄŸmalanmÄ±ÅŸ bir aracÄ±n bomba yÃ¼klÃ¼ halde olduÄŸu ve sansasyonel eylemlerde kullanÄ±labileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde ihbar alan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Birlik kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±na operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde ticareti yapma veya saÄŸlama" suÃ§larÄ±ndan aranan bir kiÅŸi yakalandÄ±, PKK'lÄ±larcaÂ bombalÄ± araÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen bir minibÃ¼s ve bir pikap ile beÅŸ ayrÄ± yerde plastik variller iÃ§inde 330 kilogram esrar ele geÃ§irildi. SÃ¶z konusu araÃ§lar, PatlayÄ±cÄ± Madde Ä°mha UzmanlarÄ± ekibin incelemesinin ardÄ±ndan, Lice Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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