GÃ¼ncelleme: 22:00, 19 Åžubat 2017 Pazar

Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zde referandum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye-Azerbaycan ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet ÃœnÃ¼var, Ermenistanâ€™Ä±n, iÅŸgali altÄ±ndaki YukarÄ± KarabaÄŸ'da 20 Åžubat 2017 tarihinde dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ± anayasal deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin sÃ¶zde referandumla ilgili, "SÃ¶z konusu referandumun uluslararasÄ± hukuk ilkeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ± ile Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) prensiplerini ihlal ettiÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a ortadadÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

ÃœnÃ¼var, Ermenistanâ€™Ä±n dÃ¼zenlenmeyi planladÄ±ÄŸÄ± referanduma yÃ¶nelik kÄ±nama mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.

Ermenistan'Ä±n iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu YukarÄ± KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde 20 Åžubat'ta anayasal deÄŸiÅŸiklere iliÅŸkin bir referandum yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸunu hatÄ±rlatan ÃœnÃ¼var, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SÃ¶z konusu referandumun uluslararasÄ± hukuk ilkeleri, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ± ile Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) prensiplerini ihlal ettiÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a ortadadÄ±r. 26 Åžubat 1992 tarihinde dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesi HocalÄ± kasabasÄ±nda AzerbaycanlÄ± sivillerin Ermenistan askerleri tarafÄ±ndan toplu ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne sayÄ±lÄ± gÃ¼n kala yapÄ±lacak bu referandum aÃ§Ä±kÃ§a bir tahrik ve art niyet eylemidir. BÃ¶lgedeki iÅŸgali kalÄ±cÄ± hale getirmek iÃ§in yapÄ±lan bu eylem, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlere temelinden zarar verebileceÄŸinin ve bu referandumun sonuÃ§larÄ±nÄ±n asla TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan tanÄ±nmayacak ve art niyetli bir tahrik eylemi olarak nitelendirileceÄŸi ortadadÄ±r. Ä°ÅŸgal altÄ±nda 22 yÄ±ldÄ±r tutulan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸlÄ± bir milyon Azerbaycan vatandaÅŸÄ± kendi topraklarÄ±ndan uzakta gÃ¶Ã§men hayatÄ± yaÅŸamaktadÄ±r. AtÄ±lmasÄ± gereken ilk adÄ±m bu insanlarÄ±n doÄŸduÄŸu topraklara dÃ¶nmesi, iÅŸgalin sona erdirilmesidir. Bir an evvel AGÄ°T Minsk Grubu devreye girerek YukarÄ± KarabaÄŸ sorununa adil ve kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalÄ±dÄ±r."