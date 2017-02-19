GÃ¼ncelleme: 23:00, 19 Åžubat 2017 Pazar

Fransa'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m eden Ã§iftÃ§iye destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n Ä°talya sÄ±nÄ±rÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Fransa'ya geÃ§iÅŸlerine ve Ã¼lkede barÄ±nmalarÄ±na yardÄ±m ettiÄŸi gerekÃ§esiyle ceza alan Ã§iftÃ§iye savcÄ±lÄ±ktan destek geldi.

Nice Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan, 3 bin avro ertelemeli para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Ã§iftÃ§i Cedric Herrou iÃ§in Nice SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± temyize gitti.

Nice BaÅŸsavcÄ±sÄ± Jean-Michel Pretre, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Herrou'ya verilen cezaya itiraz ederek temyize gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

Herrou da sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'taki hesabÄ±ndan savcÄ±ya teÅŸekkÃ¼r etti.

Fransa'dan Ä°talya'ya ana geÃ§iÅŸ noktasÄ±nda bulunan Roya Vadisi'nde oturan 37 yaÅŸÄ±ndaki Herrou hakkÄ±nda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bÃ¶lgeden geÃ§iÅŸlerine ve Fransa'da barÄ±nmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±lan dava FransÄ±z kamuoyunda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Kendisine ait Ã§iftlikte zeytin ve yumurta Ã¼reticiliÄŸi yapan Herrou, 4 Ocak'ta Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Nice ÅŸehrinde gÃ¶rÃ¼len davada, "Beni cezalandÄ±rsanÄ±z bile sorun devam ediyor." demiÅŸti.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sÄ±nÄ±rdan geÃ§mesine yardÄ±m ederek ve 50 kadar Eritreli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± devlet demiryollarÄ±na ait eski bir binaya yerleÅŸtirerek yasalarÄ± ihlal etmek suÃ§undan yargÄ±lanan Herrou'ya Nice Mahkemesi tarafÄ±ndan 3 bin avro ertelemeli para cezasÄ± verilmiÅŸti.

Ä°talya-Fransa sÄ±nÄ±rÄ±nda geÃ§en yÄ±l 35 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Â