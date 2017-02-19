16:43, 19 Åžubat 2017 Pazar

Gagavuzya'dan ErdoÄŸan'a davet





Gagavuzya Ã–zerk BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n 4. DÃ¼nya GagavuzlarÄ± Kongresi (MayÄ±s 2017) baÄŸlamÄ±nda bÃ¶lgeye ziyaretini beklediklerini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet YÄ±ldÄ±z'la Gagavuzya'nÄ±n baÅŸkenti Komrat'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸen Moldova'ya baÄŸlÄ± Gagavuzya Ã–zerk BÃ¶lgesi BaÅŸkanÄ± Ä°rinaÂ Vlah: "SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n Gagavuzya'yÄ± bu yÄ±l iÃ§erisinde ziyaret etmesini bekliyoruz. Biz, Gagavuz halkÄ±nÄ±n tek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve arkasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ kardeÅŸ TÃ¼rkiye halkÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi. Vlah, TÃ¼rk diplomat YÄ±ldÄ±z'la bÃ¶lgeye yÃ¶nelik olasÄ± TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ve ikili ticari konularÄ± da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Vlah ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiye'nin KiÅŸinev BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Hulusi KÄ±lÄ±Ã§ da hazÄ±r bulundu. Â

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