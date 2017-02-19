17:11, 19 Åžubat 2017 Pazar

GÃ¼rcistan'da basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ protestosu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼rcistan'da televizyon kanalÄ± Rustavi 2'nin, aleyhine aÃ§Ä±lan dava nedeniyle organize ettiÄŸi protestoya binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

GÃ¼rcistan'Ä±n popÃ¼ler televizyon kanallarÄ±ndan Rustavi 2, baÅŸkent Tiflis'te protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi. Parlamento binasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda dÃ¼zenlenen protestoya muhalefet partilerinin liderleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± yetkilileri, sanatÃ§Ä±lar, sporcular ve binlerce vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.

Protesto sÄ±rasÄ±nda konuÅŸma yapan Rustavi 2'nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nika Gvaramia, kanala karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan davayla ilgili olarak eski GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± ve iÅŸ adamÄ± Bizdina Ä°vaniÅŸvili'yi suÃ§ladÄ±. Ä°vaniÅŸvili ile hÃ¼kÃ¼metin mahkemeye baskÄ± kurduÄŸunu savunan Gvaramia, Ã¼lkede basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ± iÃ§in mÃ¼cadelenin devam etmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Gvaramia'nin yardÄ±mcÄ±sÄ± ve kanalÄ±n ana haber bÃ¼lteni sunucusu Zaal UdumaÅŸvili, kanal aleyhine aÃ§Ä±lan davayÄ± protesto etmek iÃ§in cuma gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nÄ± durdurduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak bugÃ¼nden itibaren kanalda yayÄ±nÄ±n kesilmeyeceÄŸini ama basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in somut mÃ¼cadelelerini sÃ¼rdÃ¼receklerini bildirdi.

Ãœlkenin popÃ¼ler kanallarÄ±ndan Rustavi 2'deki hisselerini 2005-2006 yÄ±llarÄ±nda satan iÅŸ adamÄ± Khibar KhalvaÅŸi, AÄŸustos 2015'te hisselerini geri almak iÃ§in dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Hisselerin "hÃ¼kÃ¼metin baskÄ±sÄ±yla" kendisinden zorla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KhalvaÅŸi, "adaletin yerini bulmasÄ± iÃ§in" hisselere yeniden sahip olmak istediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Rustavi 2'nin Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gvaramia ise televizyonu susturmak isteyen GÃ¼rcistan hÃ¼kÃ¼metinin KhalvaÅŸi'yi yÃ¶nlendirdiÄŸini iddia etmiÅŸti.