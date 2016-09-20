GÃ¼ncelleme: 01:01, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tlarÄ±na hapis cezasÄ±





MÄ±sÄ±r'da 29 sanÄ±ÄŸa 7 ila 25 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r mahkemesinin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup olmak ve ÅŸiddete teÅŸvik etmek" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet (25 yÄ±l), 8 sanÄ±ÄŸa 7'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdiÄŸi bildirildi. AA muhabirine konuÅŸan ve adÄ±nÄ± vermek istemeyen bir yetkili, Menufiye'deki Åžibin el-Kum Ceza Mahkemesi'nin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup olmak ve ÅŸiddete teÅŸvik etmek" suÃ§lamasÄ±yla gÄ±yabi yargÄ±lanan 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet, 8 sanÄ±ÄŸa ise 7'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi. Kaynak, mahkemede hazÄ±r bulunan sanÄ±klarÄ±n 2013 ile 2015'te evlerinde veya iÅŸ yerlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Mahkemede hazÄ±r bulunan sanÄ±klarÄ±n 60 gÃ¼n iÃ§erisinde kararÄ± temyize gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸi kaydedildi. MÄ±sÄ±r'da 3 Temuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan darbe karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi, "izinsiz gÃ¶steri dÃ¼zenlemek, ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸmak, yasaklÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" gibi Ã§eÅŸitli suÃ§lamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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