MÄ±sÄ±r'da darbe karÅŸÄ±tlarÄ±na hapis cezasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r mahkemesinin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup olmak ve ÅŸiddete teÅŸvik etmek" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet (25 yÄ±l), 8 sanÄ±ÄŸa 7'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdiÄŸi bildirildi.
AA muhabirine konuÅŸan ve adÄ±nÄ± vermek istemeyen bir yetkili, Menufiye'deki Åžibin el-Kum Ceza Mahkemesi'nin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup olmak ve ÅŸiddete teÅŸvik etmek" suÃ§lamasÄ±yla gÄ±yabi yargÄ±lanan 21 sanÄ±ÄŸa mÃ¼ebbet, 8 sanÄ±ÄŸa ise 7'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Kaynak, mahkemede hazÄ±r bulunan sanÄ±klarÄ±n 2013 ile 2015'te evlerinde veya iÅŸ yerlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Mahkemede hazÄ±r bulunan sanÄ±klarÄ±n 60 gÃ¼n iÃ§erisinde kararÄ± temyize gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸi kaydedildi.
MÄ±sÄ±r'da 3 Temuz 2013'te ordunun yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan darbe karÅŸÄ±tÄ± yÃ¼zlerce kiÅŸi, "izinsiz gÃ¶steri dÃ¼zenlemek, ÅŸiddet olaylarÄ±na karÄ±ÅŸmak, yasaklÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" gibi Ã§eÅŸitli suÃ§lamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Musul'un Ã§evre bÃ¶lgelerindeki kamplarda yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren siviller, DEAÅž'Ä±n intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na raÄŸmen kentin kurtarÄ±lan doÄŸu yakasÄ±ndaki evlerine dÃ¶nmeye devam ediyor
MÄ±sÄ±r'da 29 sanÄ±ÄŸa 7 ila 25 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi
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Milanoâ€™da kent merkezine dikilen ve bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an palmiye aÄŸaÃ§larÄ±ndan 1'i yakÄ±ldÄ±, 2'si zarar gÃ¶rdÃ¼
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