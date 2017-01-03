DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

17:28, 19 Åžubat 2017 Pazar

"Netanyahu, geÃ§en yÄ±l barÄ±ÅŸ planÄ±nÄ± reddetti" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, geÃ§en yÄ±l ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Akabe ÅŸehrinde eski ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry, ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ve MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile gizli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iddia edildi.

Haaretz gazetesinin, isminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama yÃ¶netimi zamanÄ±ndaki Ã¼st dÃ¼zey yetkililerden birine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Kerry, toplantÄ±da Netanyahu'ya "Ä°srail'in Arap Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan bir Yahudi devleti olarak tanÄ±nmasÄ±nÄ± ve Filistinliler ile yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±" da iÃ§eren bir barÄ±ÅŸ planÄ± teklif etti ancak Netanyahu bu planÄ± "BaÅŸÄ±nda olduÄŸu koalisyon hÃ¼kÃ¼metine kabul ettiremeyeceÄŸi" gerekÃ§esiyle reddetti.

Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun baÅŸÄ±nda olduÄŸu Likud Partisinin bakanlarÄ±yla bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da sÃ¶z konusu gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ä°srail'in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± ve Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle nisan 2014'te durmuÅŸtu.