17:51, 19 Åžubat 2017 Pazar

Meteoroloji sevindirdi, sÄ±caklÄ±k artÄ±yor





Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke genelinde hissedilir derecede artacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8) artacak, batÄ± bÃ¶lgelerinde mevsim normalleri Ã¼zerinde, diÄŸer yerlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. RÃ¼zgar, genellikle gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'da ve Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle: Ankara: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 10

Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 11

Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Adana: Az bulutlu 18

Antalya: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 17

Samsun: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 14

Trabzon: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 11

Erzurum: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu -5

DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 10

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