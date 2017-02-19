Meteoroloji sevindirdi, sÄ±caklÄ±k artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8) artacak, batÄ± bÃ¶lgelerinde mevsim normalleri Ã¼zerinde, diÄŸer yerlerde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek.
RÃ¼zgar, genellikle gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'da ve Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esecek.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla gÃ¼nÃ¼n en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:
Ankara: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 10
Ä°stanbul: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 11
Ä°zmir: ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16
Adana: Az bulutlu 18
Antalya: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 17
Samsun: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 14
Trabzon: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 11
Erzurum: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu -5
DiyarbakÄ±r: ParÃ§alÄ± ve az bulutlu 10
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Somali'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
DiyarbakÄ±r'dan Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan 80 kilo PETN tipi patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da bir araya geldiÄŸi sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle toplantÄ±da konuÅŸtu.
Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± Ã¼lke genelinde hissedilir derecede artacak
Lice ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK'lÄ±larca bombalÄ± araÃ§ yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 2 araÃ§ ile 330 kilogram esrar ele geÃ§irildi
Irak'Ä±n kuzeyinde AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerindeki dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n bulunduÄŸu dÃ¶rt hedef imha edildi, sekiz PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesinde istihdam edilecek 700 Ã‡arÅŸÄ± ve Mahalle BekÃ§isi alÄ±mÄ± iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Barzani ile bir araya geldi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Gaziantepâ€™te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, baÅŸlatÄ±lan istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda istihdama destek sÃ¶zÃ¼ verip, sÃ¶zÃ¼nde durmayanlarÄ± ifÅŸa edeceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°stanbul'un GaziosmanpaÅŸa ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda, uyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 65 kiÅŸiden 62'si tutuklandÄ±.
AyvacÄ±k ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Suriye, BangladeÅŸ ve Pakistan uyruklu 49 kiÅŸi yakalandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile MÃ¼nih'te TSÄ° 13.30'da bir araya gelecek.
FETÃ– Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda, meslekten ihraÃ§ edilen 6 emniyet personeli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, G20 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± iÃ§in geldiÄŸi Bonn'da 10 ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±, uluslararasÄ± gÃ¼venlik konferansÄ±na katÄ±lmak iÃ§in geÃ§tiÄŸi MÃ¼nih'te de 12 ikili toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 180'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 52 hedef karadan ve havadan vuruldu