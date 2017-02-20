GÃ¼ncelleme: 02:10, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Musul'un doÄŸu yakasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸler devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik askeri operasyon devam ederken, siviller DEAÅž'Ä±n intihar saldÄ±rÄ±larÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lan doÄŸu yakasÄ±ndaki evlerine dÃ¶nmeye devam ediyor.

Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesinin DEAÅž'tan tamamen kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± 24 Ocak'tan bu yana, kentin doÄŸu bÃ¶lgesinde yer alan HazÄ±r ve Hasan Åžam Ã§adÄ±r kamplarÄ±na yerleÅŸtirilen Musullu siviller, gruplar halinde evlerine dÃ¶nÃ¼yor.

Evlerine dÃ¶nmek isteyen aileler, kamp yetkilerine isimlerini yazdÄ±rmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri eÅŸliÄŸinde Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesine gÃ¶nderiliyor.

HazÄ±r Ã‡adÄ±r KampÄ±'nda iÃ§ gÃ¶Ã§men ailelerin sevk iÅŸlemleriyle ilgilenen Irak ordusunda gÃ¶revli Albay Ayad Muhammed Salih, AA muhabirine, "Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ±n tamamen geri alÄ±nmasÄ±ndan sonra, evlerine dÃ¶nme kararÄ± alan aileleri gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin denetiminde otobÃ¼slerle alÄ±p kente gÃ¶tÃ¼rÃ¼yoruz." dedi.

Salih, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ± elinde tutan DEAÅž'Ä±n kentin doÄŸu bÃ¶lgesinde de uyuyan hÃ¼creleri vasÄ±tasÄ±yla intihar saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlemesine raÄŸmen, kamplarda kalan ailelerin evlerine dÃ¶nmek istediÄŸini anlattÄ±.

GÃœNDE 500 AÄ°LE GER DÃ–NÃœYOR

Musul'un doÄŸu yakasÄ±na ÅŸimdiye kadar 19 defa bÃ¼yÃ¼k otobÃ¼slerle konvoylar halinde aileleri taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Salih, "GÃ¼nde ortalama 400 ila 500 aile evlerine dÃ¶nÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan yaklaÅŸÄ±k 3 ay Ã¶nce Musul'un Es-Samah Mahallesi'nden kaÃ§arak HazÄ±r Ã‡adÄ±r KampÄ±'na yerleÅŸen CasÄ±m Halef isimli IraklÄ±, "Uzun bir aradan sonra evime dÃ¶necek olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yorum. DEAÅž ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± evimi terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±m." dedi.

YaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle kentteki evlerin bÃ¼yÃ¼k oranda hasar aldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Halef, "Mahallemizde saÄŸlam kalan ev sayÄ±sÄ± Ã§ok az ancak ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun ki evimde Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir hasar yok." diye konuÅŸtu.

63 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° EVÄ°NE DÃ–NDÃœ

Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Settar Nevruz da AA muhabirine, "Musul'un kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerine dÃ¶nen iÃ§ gÃ¶Ã§menlerin sayÄ±sÄ± 63 bine ulaÅŸtÄ±." dedi.

Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Haziran 2014'ten bu yana terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n elinde bulunan Musul'un kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in 17 Ekim 2016'da operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu operasyonlar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 200 bin sivilin evlerini tek etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸilerin kentin Ã§evre bÃ¶lgelerinde kurulan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±na yerleÅŸtirildiÄŸi belirtilmiÅŸti.

BirlemiÅŸ Milletler (BM) verilerine gÃ¶re Musul'un batÄ± yakasÄ±nda ise yaklaÅŸÄ±k 750 bin sivilin mahsur kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ifade ediliyor.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Musul'un hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ndeki doÄŸu yakasÄ±nda bulunan uyuyan hÃ¼crelerini aktif hale geÃ§irdiÄŸi, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgede sÄ±k sÄ±k intihar saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ifade ediliyor.

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