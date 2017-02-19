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Milano’da tartışılan palmiye ağaçlarına saldırı
Milano’da tartışılan palmiye ağaçlarına saldırı

Milano’da kent merkezine dikilen ve büyük tartışmalara yol açan palmiye ağaçlarından 1'i yakıldı, 2'si zarar gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya’nın en büyük ikinci kenti Milano’nun şehir merkezindeki Duomo Meydanı'na yeni çevre düzenlemesi kapsamında dikilen ve büyük tartışmalara yol açan palmiye ağaçlarının bir kısmına zarar verildi.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, kentte hafta başından bu yana farklı tartışmalara yol açan ve sağ partilerin protesto ettiği Duomo Meydanı'ndaki palmiye ağaçlarının 1'i yakıldı, 2'si ise zarar gördü. Polisin sorumluları tespit etmek için meydanda bulunan güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye aldığı bildirildi.

Milano Belediyesi çevre ve peyzaj işlerinden sorumlu yöneticisi Pierfrancesco Maran yaptığı açıklamada, “Alçakça bir hareket ama embesiller, her zaman kaybeder.” dedi.

İtalya’daki ilk şubesini gelecek aylarda açmayı planlayan uluslararası bir kahve işletme zincirinin sponsor olduğu çevre düzenlemesi kapsamında, Milano kent merkezi olarak kabul edilen Santa Maria Nascente Katedrali (Duomo) önündeki meydana dikilen palmiyeler, özellikle de sağ partiler tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Aşırı sağcı Casapound örgütlenmesi dün palmiye ağaçlarının olduğu Duomo Meydanı’ndan “Milano’nun Afrikalılaştırılmasına Hayır” adıyla bir miting düzenledi. Bir diğer aşırı sağcı siyasi parti Kuzey Birliği üyeleri de meydandan geçenlere muz dağıtarak, palmiye ağaçlı çevre düzenlemesini protesto etti.

Sağ görüşe yakın bazı yayın organları da palmiye ağaçlı Duomo görünümünün, Milano’yu Afrika ve ortadoğuya benzettiği yorumunda bulunmuştu.

Öte yandan, Corriere della Sera gazetesinin internet sitesindeki ankette de Milano’ya palmiye ağaçlı düzenin Milanoluların hoşuna gidip gitmediği sorusu yöneltildi. Ankete şu ana kadar katılan 9 bini aşkın kişiden yüzde 75,8’i “hayır” derken, yüzde 24,2'si ise “evet” dedi.



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