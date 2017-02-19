18:26, 19 Åžubat 2017 Pazar

Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± hendek kazÄ±lÄ±yor





Irak ordu, Enbar'Ä±n Ramadi kent merkezini terÃ¶r olaylarÄ± ve intihar saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korumak iÃ§in kentin Ã§evresine hendek kazmaya baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak ordusunun, Enbar'Ä±n Ramadi kent merkezini terÃ¶r olaylarÄ± ve intihar saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korumak iÃ§in kentin Ã§evresine 45 kilometre uzunluÄŸunda hendek kazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Enbar Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli Albay Muhammed el Felahi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ordu gÃ¼Ã§leri Ramadi'nin batÄ±sÄ±nda yer alan 18 Kilo BÃ¶lgesi ile gÃ¼neyindeki Ankur MeydanÄ±'na ulaÅŸacak ÅŸekilde hendek kazmaya baÅŸladÄ±" ifadesini kullandÄ±. Ramadi'nin batÄ±sÄ±ndan baÅŸlayÄ±p gÃ¼neyine kadar devam edecek hendeÄŸin 45 kilometre uzunluÄŸunda olduÄŸunu belirten Felahi, "Hendek iki metre geniÅŸlik ve bir buÃ§uk metre derinliÄŸe sahip ÅŸekilde kazÄ±lÄ±yor. AmaÃ§ kenti tehdit eden terÃ¶r ve intihar saldÄ±rÄ±na karÅŸÄ± korumaktÄ±r" bilgisini verdi. Felahi, hendek kazÄ±ldÄ±ktan sonra gÃ¼venliÄŸin Irak ordusuna baÄŸlÄ± 8'nci Tugay ve hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± SÃ¼nni aÅŸiret gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DEAÅž, 2014 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±ndan bu yana Enbar vilayetine baÄŸlÄ± Irak-Suriye sÄ±nÄ±r Ã¼zerinde yer alan Kaim ilÃ§esini elinde tutmaya devam ediyor. Â

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