18:59, 19 Åžubat 2017 Pazar

'PKK, FETÃ– ve DEAÅž'la aynÄ± anda mÃ¼cadele ediyoruz''

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinde bir otelde, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla istiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda bir araya geldi.

ToplantÄ±ya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker de katÄ±ldÄ±.

Almanya'da bir araya geldiÄŸi sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle toplantÄ±da konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: "Bizim, sÃ¶zÃ¼mÃ¼z terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinedir. Biz hiÃ§bir vatansever vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin telkinine, onlarÄ±n gittiÄŸi yoldan gitmeyeceÄŸine adÄ±mÄ±z gibi inanÄ±yoruz. TerÃ¶rle ilgisi olmayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tercihi, baÅŸÄ±mÄ±z gÃ¶zÃ¼mÃ¼z Ã¼stÃ¼ne. Ä°stediÄŸi tercihi yapsÄ±n. Bizim sÃ¶zÃ¼mÃ¼z terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinedir. Kimse, Ã§arpÄ±tmasÄ±n, Ã§ok aÃ§Ä±k. Elbette vatandaÅŸ en gÃ¼zel kararÄ± verecek, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini sevindirmeyecek. Biz, bunu biliyoruz, Ã¼lkemize gÃ¼veniyoruz, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za gÃ¼veniyoruz." dedi.

" BugÃ¼n TÃ¼rkiye, bir bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§, dÃ¼nyada gittikÃ§e itibarÄ± artan bir Ã¼lke" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 'PKK, FETÃ– ve DEAÅž'la aynÄ± anda mÃ¼cadele ediyoruz'' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.