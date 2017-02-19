19:17, 19 Åžubat 2017 Pazar

IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'den Suriye mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, Suriye peÅŸmergelerinin kendi bÃ¶lgelerine dÃ¶nmesine destek vereceklerini sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ± kapsamÄ±nda bir araya gelen Barzani, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan TÃ¼rk gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

BaÅŸika KampÄ±'nÄ±n ilk olarak Irak gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'a karÅŸÄ± eÄŸitimi iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Barzani, "SayÄ±n BaÅŸbakan'Ä±n BaÄŸdat ve Erbil ziyaretleri sÄ±rasÄ±nda aslÄ±nda bu konu Ã§Ã¶zÃ¼mlendi." diye konuÅŸtu.

DEAÅž'la mÃ¼cadelenin devam edeceÄŸini vurgulayan Barzani, sÃ¼reÃ§te yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara dikkati Ã§ekerek "Koalisyon gÃ¼Ã§lerine mÃ¼teÅŸekkiriz." dedi.

Barzani, Suriyeli peÅŸmergelerin Suriye'ye girmesi konusundaki Ã§aÄŸrÄ±larÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸi sorusu Ã¼zerine, PYD dÄ±ÅŸÄ±ndaki Suriyeli KÃ¼rtlerin zaten kendi bÃ¶lgelerinde olmaya haklarÄ± olduÄŸunu iÅŸaret ederek "Bu konuyu bugÃ¼n ele almadÄ±k. SÃ¶z konusu olan zaten Suriyeli KÃ¼rtlerin peÅŸmerge gÃ¼Ã§leri. Yani zaten onlarÄ±n orada olmaya hakkÄ± var ve oraya geri dÃ¶nmelerine destek vereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'nin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tahribat ve rahatsÄ±zlÄ±k Ã¼zerinde durulduÄŸu bildirilmiÅŸti.