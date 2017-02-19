19:23, 19 Åžubat 2017 Pazar

Ä°stanbul yolcusu 80 kilo patlayÄ±cÄ± yakalandÄ±





DiyarbakÄ±r'dan Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan 80 kilo PETN tipi patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen operasyonda, bir mobilya atÃ¶lyesinde bazalarÄ±n iÃ§ine gizlenmiÅŸ 80 kilogram PETN tipi patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi. Operasyonda, atÃ¶lye ve kamyon iÃ§erisindeki 40 bazada bantlarla sarÄ±lmÄ±ÅŸ RDX ve C4 tipi patlayÄ±cÄ±dan gÃ¼Ã§lÃ¼ 89 paket iÃ§erisine gizlenmiÅŸ 80 kilogram PETN tipi patlayÄ±cÄ±, 4 el bombasÄ±, 6 el yapÄ±mÄ± patlatma kapsÃ¼lÃ¼, 2 alÄ±cÄ± ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluÄŸunda infilaklÄ± fitil ve 2 pil ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.

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