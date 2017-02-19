19:37, 19 Åžubat 2017 Pazar

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Somali'deki saldÄ±rÄ±ya kÄ±nama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Somali'deki bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bir halk pazarÄ± yakÄ±nlarÄ±na bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Wadajir boÌˆlgesindeki Cezire yolu uÌˆzerinde sivil halkÄ±n yogÌ†un olarak bulundugÌ†u bir alanda bomba yuÌˆkluÌˆ aracÄ±n patlamasÄ± sonucunda onlarca kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸinin ve yaralananlarÄ±n olduÄŸunun Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸi belirtildi. Somali'de siyasi istikrarÄ±n tesisi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶nemli adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼rkiye, geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de Somali'de barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n tesisine yÃ¶nelik Ã§abalarÄ± kararlÄ± biÃ§imde desteklemeye devam edecektir. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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