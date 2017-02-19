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GÃ¼ncelleme: 20:00, 19 Åžubat 2017 Pazar

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Musul'un batÄ±sÄ±ndan siviller kaÃ§maya baÅŸladÄ±
Musul'un batÄ±sÄ±ndan siviller kaÃ§maya baÅŸladÄ±

Musul'un batÄ±sÄ±nda DEAÅž'Ä±n alÄ±koyduÄŸu onlarca kiÅŸi, uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin bombardÄ±manÄ± sonrasÄ±nda bÃ¶lgeden kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta uluslararasÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine ait uÃ§aklarÄ±n Musul'un batÄ±sÄ±nda bir fabrikayÄ± hedef almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'Ä±n alÄ±koyduÄŸu onlarca kiÅŸinin bÃ¶lgeden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Irak ordusundan Yarbay Abdusselam el-Cuburi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DEAÅž'Ä±n alÄ±koyduÄŸu onlarca kiÅŸinin, Vadi Akab Sanayi BÃ¶lgesi'ndeki fabrikalardan birinin koalisyon gÃ¼Ã§lerince bombalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan kargaÅŸadan istifade ederek bÃ¶lgeden kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Cuburi, kaÃ§anlarÄ±n bilinmeyen bir yere gittiklerini bildirdi.

Ã–te yandan Irak emniyetinden YÃ¼zbaÅŸÄ± Subhan Ali eÅŸ-Åžuveyli, Musul'un gÃ¼neyinde DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Elbu Yusuf bÃ¶lgesindeki El-Kunaytra ve El-Abyad kÃ¶ylerinde arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Åžuveyli, kÃ¶ylerdeki DEAÅž Ã¼yelerinin hiÃ§ bir direniÅŸ gÃ¶stermediÄŸini kaydetti.

Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim 2016'dan yaklaÅŸÄ±k 100 gÃ¼n sonra Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 24 Ocak'ta kentin doÄŸu yakasÄ±nÄ±n tamamen geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n duyurmuÅŸtu. Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in ise sabahÄ±n erken saatlerinde Ã¼Ã§ cepheden operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular musul deaÅŸ
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