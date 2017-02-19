20:48, 19 Åžubat 2017 Pazar

Ä°ktidar mÃ¼cadelesi Irak'Ä± yeni krizlere sÃ¼rÃ¼klÃ¼yor

DoÃ§.Dr. Serhat Erkmen

Irak denilince bÃ¼gÃ¼nlerde akla sadece Musul Operasyonu geliyor. Åžehrin bir kÄ±smÄ±nÄ±n DEAÅž'tan temizlenmesi Ã§ok Ã¶nemli bir geliÅŸme. OperasyonlarÄ±n bu hÄ±zÄ±yla devamÄ± halinde belki birkaÃ§ ay iÃ§inde Irak hÃ¼kÃ¼meti Musul'da kontrolÃ¼ yeniden saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edilebilecek. Ancak Ã¼lkenin geri kalanÄ± sorunsuz deÄŸil. Tersine, Irak'ta tÃ¼m gÃ¶zler Musul'a Ã§evrildiÄŸinden Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu derin sorunlar pek dikkat Ã§ekmiyor. Fakat Irak her geÃ§en gÃ¼n daha fazla siyasal ayrÄ±ÅŸmaya sÃ¼rÃ¼kleniyor.

KÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatmayla baÅŸlayalÄ±m: Irak, 14 yÄ±l Ã¶nce bir yabancÄ± gÃ¼Ã§ tarafÄ±ndan doÄŸrudan ve aÃ§Ä±k bir biÃ§imde iÅŸgal edildi. 2003'ten sonra yÄ±kÄ±lan sistemin yerine sorunlu bir anayasa ile iÅŸlevsiz bir siyasal yapÄ± oturtulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Bu siyasal yapÄ± etnik ve mezhepsel kimlikler Ã¼zerine kurgulandÄ±. Sadece siyasal alan deÄŸil kamu gÃ¶revleri de bu kimliklere gÃ¶re daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te bÃ¶lge gÃ¼Ã§lerinin Ã§oÄŸunun dahil olduÄŸu bir mezhepsel iÃ§ savaÅŸ yaÅŸadÄ±. Ä°ÅŸgal ve sonrasÄ±ndaki ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle yÃ¼zbinlerce insan hayatÄ±nÄ± kaybetti ve milyonlarca insan ya Ã¼lke iÃ§inde zorunlu olarak yer deÄŸiÅŸtirdi ya da baÅŸka Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ etti. Ã‡Ã¶ken kamu otoritesi yerine gÃ¼venilir, iÅŸlevsel, kapsayÄ±cÄ± bir otorite kurulamadÄ±.

Ãœlke federal bir nitelik kazansa da ne merkezi hÃ¼kÃ¼met ne de Kuzey Irak'taki federal bÃ¶lge demokratik, hesap verebilir nitelikte, ÅŸeffaf bir yapÄ±ya kavuÅŸtu. SilahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma ile siyaset paralel bir geliÅŸim izledi. Neredeyse tÃ¼m Ã¶nemli siyasi gruplar doÄŸrudan ya da dolaylÄ± olarak bir silahlÄ± grubun desteÄŸini aldÄ± ya da kendi silahlÄ± grubunu kurdu. Merkezi hÃ¼kÃ¼metin zayÄ±flamasÄ± ve vilayetlerin yetkisinin artmasÄ± iÅŸlevsel yerel yÃ¶netimlerin kurulmasÄ±nÄ± deÄŸil Ã¼lke genelindeki gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinin en kÃ¼Ã§Ã¼k yerleÅŸime kadar yayÄ±lmasÄ± sonucunu getirdi.

GÃ¼venlik milis gÃ¼Ã§lerine teslim edildi

SonuÃ§ta 2014 yÄ±lÄ±nda, otoriterleÅŸen bir merkezi hÃ¼kÃ¼mete ve ayrÄ±lmayÄ± hedefleyen federe bÃ¶lgeye, Ã¼lkeyi parÃ§alayÄ±cÄ± baÅŸka bir radikal hareket eklendi. DEAÅž'Ä±n Musul'u ele geÃ§irmesinden bu yana Irak'Ä±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± genel sorunlarÄ± saymak bile Ã¼lkenin iÃ§inde bulunduÄŸu sorunlarÄ± anlamaya yetebilir. Bu sorunlar ÅŸÃ¶yle sÄ±ralanabilir:

Ordu dahil olmak Ã¼zere resmi gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine gÃ¼ven neredeyse sÄ±fÄ±r noktasÄ±na indi. Ãœlkenin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m olarak Ã¼lke genelinde ancak farklÄ± gÃ¼Ã§ odaklarÄ±na baÄŸlÄ± olarak kurulan bir milis teÅŸkilatÄ± oluÅŸturulmasÄ± Ã¶nerildi. Bu milis teÅŸkilatÄ±, 3 yÄ±l iÃ§inde geniÅŸledi, yasallaÅŸtÄ±, silahlandÄ± ve gÃ¼Ã§lendi.

Erbil ile BaÄŸdat arasÄ±ndaki iliÅŸkiler gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte iyileÅŸse de sorunlar derinleÅŸti. Federe bÃ¶lge, DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeleri kendi kontrol alanÄ± ilan ederken, anayasadaki hÃ¼kÃ¼mleri yok saydÄ±. DEAÅž'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunu kendi fiziki kontrol sahasÄ±nÄ± geniÅŸletmek iÃ§in bir fÄ±rsata Ã§evirdi. Ãœstelik, ilk fÄ±rsatta baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kararÄ± alacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± sÃ¼rekli olarak Ã§izmeye devam etti. Son olarak DEAÅž karÅŸÄ±sÄ±ndaki askeri zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek o gÃ¼ne deÄŸin hiÃ§ elde edemediÄŸi silah, mÃ¼himmat, teÃ§hizat ve askeri eÄŸitim olanaklarÄ±na kavuÅŸtu. Yani, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ilan etmek iÃ§in Ã¶nÃ¼nde Ã§Ã¶zmesi gereken iki sorun kaldÄ±: Ä°Ã§ sorunlarÄ± aÅŸmak ve gerekli ekonomik kaynaklara ulaÅŸmak.

YabancÄ± askeri gÃ¼Ã§ler meÅŸru hale geldi

Åžii siyasi partiler 2005-2008 arasÄ±ndaki iÃ§ savaÅŸ dÃ¶neminden Ã§ok daha yoÄŸun bir biÃ§imde militarize oldular. MilisleÅŸme olgusu, siyaset yapmanÄ±n Ã§ok Ã¶tesine geÃ§ti. Siyasi partilere baÄŸlÄ± silahlÄ± unsurlar yerini, giderek milislerin Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve siyasilerin milislerin gÃ¼ndemini takip etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± yeni bir yapÄ±ya bÄ±raktÄ±. DahasÄ±, Åžii milis gruplar Irak'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki mezhep temelli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n bir parÃ§asÄ± oldular. Suriye ve Yemen'de IraklÄ± Åžii gruplarÄ±n Ã¼yelerini bulmak artÄ±k hiÃ§ de zor deÄŸil. Yani Irak'taki savaÅŸ OrtadoÄŸu'ya mezhepsel bir Ã§atÄ±ÅŸma ihraÃ§ edemedi ama IraklÄ± gruplar deÄŸiÅŸik Ã¼lkelerdeki mezhep nitelikle Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n bir parÃ§asÄ± haline geldiler.

Son Ã¼Ã§ yÄ±lda Ã¼lkenin Ã¼Ã§te biri silahlÄ± bir grup tarafÄ±ndan ele geÃ§irildi. Bu grup, merkezi hÃ¼kÃ¼met ya da federe bÃ¶lge tarafÄ±ndan dÄ±ÅŸ destek gelinceye kadar yenilgiye uÄŸratÄ±lamadÄ±. Yani, hÃ¼kÃ¼met sadece kendi egemenlik alanÄ±ndaki bir toprak parÃ§asÄ±nÄ± yitirmedi. AynÄ± zamanda onu yenebilmek iÃ§in Ã¼lkeye yabancÄ± gÃ¼Ã§leri davet etmek zorunda kaldÄ±. 2000'li yÄ±llarÄ±n ortasÄ±nda her biri Irak'taki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n temel kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len dÄ±ÅŸ devletlerin askeri varlÄ±ÄŸÄ± ve faaliyetleri, 2014'ten sonra aÃ§Ä±k, yoÄŸun ve hatta meÅŸru hale geldi. Her biri ayrÄ± gÃ¼ndeme sahip ve birbiriyle Ã¼stÃ¼ kapalÄ± olarak Ã§atÄ±ÅŸan ABD, Ä°ran, Ä°ngiltere, Rusya ve diÄŸer pekÃ§ok Ã¼lke Irak'ta yeniden ve meÅŸru bir ÅŸekilde varoldukÃ§a Irak daha da fazla bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinin bir parÃ§asÄ± haline geldi.

DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelere istikrar gelmedi

DEAÅž'Ä±n ele geÃ§irdiÄŸi bÃ¶lgelerin geri alÄ±nmasÄ±, baÅŸlangÄ±Ã§ta kolay olmadÄ±. Fakat yeniden oluÅŸturulan bir gÃ¼venlik yapÄ±sÄ±, silah altÄ±na 'gÃ¶nÃ¼llÃ¼' olarak giren binlerce IraklÄ±, yÃ¼zlerce askeri danÄ±ÅŸman, tonlarca silah ve mÃ¼himmat DEAÅž'Ä±n gerilemesine imkan verdi. DEAÅž, bir Ã¶n devlet davranÄ±ÅŸÄ± gÃ¶sterirken aynÄ± zamanda dÃ¼nya tarihinde Ã§ok sayÄ±da rakibe aynÄ± anda meydan okuyan benzer hareketlerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± akÄ±bete uÄŸradÄ±. Kendisinden sayÄ± ve nitelik olarak Ã§ok Ã¼stÃ¼n bir rakipler koalisyonu karÅŸÄ±sÄ±nda kaÃ§Ä±nÄ±lmaz yenilgiyle yÃ¼zleÅŸti. Ancak bu yenilgi, DEAÅž'Ä± hÄ±zla kaÃ§Ä±nÄ±lmaz sona yaklaÅŸtÄ±rÄ±rken Ã¼lkenin DEAÅž'tan kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerine gÃ¼venlik ve istikrar gelmedi. Eski direniÅŸÃ§i gruplar, El Kaide'nin yeraltÄ±na inen unsurlarÄ±, hem DEAÅž'tan hem de hÃ¼kÃ¼metten rahatsÄ±z olan aÅŸiretlerle eski Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgeleri yavaÅŸ yavaÅŸ yeniden hareketlenmeye baÅŸladÄ±.

Bu sÃ¼reÃ§te ekonomi harap oldu. Ä°ÅŸgalden sonra, dÃ¼nyada yolsuzluÄŸun en yaygÄ±n olduÄŸu Ã¼lkeler arasÄ±nda en Ã¼st sÄ±ralara tÄ±rmanan Irak'ta, bu aÃ§Ä±dan hiÃ§bir deÄŸiÅŸiklik yok. Yerel ya da merkezi siyasette yolsuzluk Erbil'den Basra'ya kadar her vilayette en Ã¶nemli sorunlarÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Pasta bÃ¼yÃ¼kken ve daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± kolayken belki yolsuzluklarÄ± tolere etmek siyasi aÃ§Ä±dan daha kolaydÄ±. Fakat dÃ¼ÅŸen petrol fiyatlarÄ±na inanÄ±lmaz boyutlara ulaÅŸan gÃ¼venlik harcamalarÄ± de eklenince Irak ekonomisi Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n eÅŸiÄŸine geldi. AltyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± gÃ¶zler gÃ¶rÃ¼lÃ¼r derecede dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ÅŸsizlik Ã§ok yÃ¼ksek. YatÄ±rÄ±mlarÄ± cazip hale getirecek yasal alt yapÄ± yok. Ãœstelik gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekonomi iÃ§in ÅŸart olan siyasal istikrar ve gÃ¼venlik ortamÄ± da bulunmuyor.

Irak'Ä±n yÃ¼z yÃ¼ze olduÄŸu sorunlar listesi daha da uzatÄ±labilir. Ã–zetle, neresinden bakÄ±lÄ±rsa bakÄ±lsÄ±n, DEAÅž'la mÃ¼cadele Irak'taki sorunlu sÃ¼recin sadece bir parÃ§asÄ±. AÃ§tÄ±ÄŸÄ± yara Ã¶ylesine derin ki, DEAÅž sonrasÄ± Irak'Ä±n geleceÄŸini anlamak iÃ§in SÃ¼nni AraplarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye odaklanmak gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸil. DEAÅž'Ä±n yenilmesinden sonra Irak'Ä±n sorunlarÄ± Musul, Selahaddin ve Enbar'Ä±n Ã¶tesinde Irak'Ä±n her yerine odaklanarak Ã§Ã¶zÃ¼lebilir. Irak bÃ¶ylesi yapÄ±sal sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yken iki Ã¶nemli geliÅŸmenin etkisiyle daha da karmaÅŸÄ±klaÅŸan bir siyasal atmosfere sÃ¼rÃ¼kleniyor.

BaÄŸdat'taki kanlÄ± gÃ¶steriler ve gerilen siyasi ortam

Irak'taki mevcut sorunlarÄ± daha da iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz hale getirebilecek bu geliÅŸmeler, yaklaÅŸan seÃ§im nedeniyle iÃ§ siyasetteki derin gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesi ve Trump sonrasÄ± hÄ±zla yÃ¼kselen ABD-Ä°ran gerginliÄŸi.

Ä°Ã§ siyasetteki gerginliÄŸi basit bir biÃ§imde tanÄ±mlamak gerekirse ÅŸu tespit yapÄ±labilir: 2014'te iktidarÄ± bÄ±rakmak zorunda kalan Nuri Maliki, bu yÄ±l yapÄ±lacak yerel seÃ§im ve gelecek yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seÃ§im ile baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸuna geri dÃ¶nmeyi planlÄ±yor. Ancak geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda Ã¶nÃ¼nde pekÃ§ok engel var. Bu engellerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan diÄŸer Åžii partilerin oluÅŸturduÄŸu Maliki karÅŸÄ±tÄ± blok. Yani, Maliki'nin yeniden baÅŸbakan olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engel daha aÃ§Ä±k sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± SÃ¼nni Araplar ya da KÃ¼rtler deÄŸil, aynÄ± taban Ã¼zerinde siyaset yaptÄ±ÄŸÄ± Åžii Arap partiler. Ancak, diÄŸer Åžii partilerle doÄŸrudan Ã§atÄ±ÅŸmak yerine Maliki, Irak siyaseti iÃ§inde son derece iyi bildiÄŸi ayrÄ±ÅŸmalarÄ± kullanarak ilerliyor.

Irak'ta iÃ§ siyasi gerginliÄŸin iÅŸaretleri 2016 AÄŸustos'una kadar geri gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebilir. Eski Savunma BakanÄ± Halid Ubeydi'nin gÃ¶revden alÄ±nmasÄ± iÃ§in YÃ¼ksek Mahkeme'nin parlamentodaki oylamalara iliÅŸkin aldÄ±ÄŸÄ± kararla aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesi, Ã¶nce Ubeydi'nin bir sÃ¼re sonra da KDP'li Maliye BakanÄ± HoÅŸyar Zebari'nin koltuÄŸunu kaybetmesine yol aÃ§tÄ±. Hemen ardÄ±ndan eylÃ¼l ayÄ±nda Åžii Ä°ttifakÄ±'nÄ±n liderliÄŸi iÃ§in yapÄ±lan seÃ§imde Ä°brahim Caferi'den boÅŸalacak koltuk iÃ§in Ammar el-Hekim'in karÅŸÄ±sÄ±na Ali el-Edib'in Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nda Maliki'nin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hamlesi iyice aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. Burada baÅŸarÄ±sÄ±z olsa da Maliki, geri dÃ¶nmek iÃ§in boÅŸ durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. TÃ¼m gÃ¶zler BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'de olsa da, Irak'Ä± yakÄ±ndan izleyen herkesin bildiÄŸi gibi Ä°badi'nin de Ã¼yesi olduÄŸu Dava Partisi'nin hala en gÃ¼Ã§lÃ¼ ismi Nuri Maliki.

Maliki'nin baÅŸbakanlÄ±k hesabÄ±

Maliki, HaÅŸdi Åžabi'ye yasal statÃ¼ getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± boÅŸluklardan yararlanarak SÃ¼nni gruplarÄ±, hizmet ve gÃ¼venlik alanÄ±ndaki eksiklikleri nedeniyle de Åžii partileri hedef tahtasÄ±na oturttu. Maliki'nin 2014'te baÅŸbakan olmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir koalisyon kurulmuÅŸtu. BaÅŸta Sadr Hareketi olmak Ã¼zere gÃ¼Ã§lÃ¼ Åžii partilerin liderliÄŸindeki bu koalisyon hedefine ulaÅŸtÄ±. Ancak Ã¼Ã§ senede DEAÅž karÅŸÄ±sÄ±ndaki ilerlemenin sÄ±nÄ±rlÄ± olmasÄ± ve aÄŸÄ±r maliyeti Maliki'ye Ã¶nemli bir koz sunuyor.

HÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼nen yÃ¼zÃ¼ konumundaki liderler ya da partiler halka ÅŸu anda bÃ¼yÃ¼k sÃ¶zler verebilecek durumda deÄŸil. Hem ekonomik kaynaklar yetersiz hem de gÃ¶rÃ¼nÃ¼rde yetkili olmalarÄ±na karÅŸÄ±n Maliki'nin baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde bÃ¼rokrasiye ve devlet sisteminin kilit noktalarÄ±na yerleÅŸtirilen kiÅŸiler, hareket alanlarÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlÄ±yor. Yani Maliki 'iktidar koalisyonu iÃ§indeki muhalif olmanÄ±n' avantajÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Bu nedenle Vilayet Meclisi seÃ§imlerini son derece Ã¶nemsiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onu 2009'daki gÃ¼Ã§lÃ¼ konumuna taÅŸÄ±yan faktÃ¶r 2008'deki Vilayet Meclisi seÃ§imiydi. Benzeri bir dalgayÄ± yeniden arkasÄ±na almak isteyen Maliki, yavaÅŸ yavaÅŸ ve el altÄ±ndan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± sistem iÃ§i meydan okuyuÅŸunu vites yÃ¼kselterek aÃ§Ä±k hale getirmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Bu baÄŸlamda yerel ve genel seÃ§imin birleÅŸtirilmesi birÃ§ok siyasi parti iÃ§in Ã¶nemli bir hedef haline gelmiÅŸti.

SonuÃ§ta Ä°badi, seÃ§imleri ertelemek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarfetse de normalde 2017 Nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak seÃ§imleri ancak bir kaÃ§ ay erteleyebildi. Ocak ayÄ±nda parlamentonun 16 EylÃ¼l 2017'de seÃ§im yapÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± almasÄ± tÃ¼m partileri yeniden hareketlendirdi. Ãœstelik Irak'taki seÃ§imlerin ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ± ve demokratik standartlara uygunluÄŸu tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÄŸlamÄ±nda YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun Ã¼yeleri ve yetkileri, en tartÄ±ÅŸmalÄ± konularÄ±n ilk sÄ±rasÄ±na oturdu. Ä°ÅŸte geÃ§en hafta BaÄŸdat'ta Sadr Hareketi'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi gÃ¶sterilerde YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun hedef alÄ±nmasÄ±nÄ±n arka planÄ±nda bu geliÅŸmeler yatÄ±yor. Ancak, gÃ¶sterilerin provoke edilmesi sonucunda ortaya Ã§Ä±kan kanlÄ± tablo, Ã¼lkenin iÃ§ine dÃ¼ÅŸebileceÄŸi vahim durumu ortaya bir kez daha koydu. Sadr, bir sÃ¼reliÄŸine gÃ¶steriyi durdurdu. Fakat 17 Åžubat'ta tekrar sahaya inecek. Yeni bir kargaÅŸanÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± ise an meselesi.

ABD-Ä°ran gerilimi Irak'Ä± nasÄ±l etkileyecek?

Ä°kinci faktÃ¶r ise Ã§ok daha dikkat Ã§ekici ve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de birincisiyle baÄŸlantÄ±lÄ±. Trump YÃ¶netimi'nin Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± ve ABD-Ä°ran gerginliÄŸinin yÃ¼kselmesi Irak'Ä± doÄŸrudan etkiliyor. Nitekim geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde BaÅŸbakan Ä°badi'nin "Irak bÃ¶lgesel ya da uluslararasÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalara taraf olmayacaktÄ±r" Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± doÄŸrudan bu geliÅŸmelerden duyduÄŸu endiÅŸeyle iliÅŸkiliydi.

ABD-Ä°ran gerginliÄŸinin Irak'a yansÄ±masÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz. Bu duruma 2000'lerin ortasÄ±nda da tanÄ±k olunmuÅŸtu. ABD ile Ä°ran'Ä±n Irak'ta uzlaÅŸÄ±yla hareket ettiÄŸi dÃ¶nemlerde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± daha kolay olurken, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Irak'a yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde Irak'Ä±n daha bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸiddet sarmalÄ±na sÃ¼rÃ¼klendiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Trump'Ä±n sÃ¶zlerinin eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼p dÃ¶nÃ¼ÅŸmeyeceÄŸi belli olmasa da halihazÄ±rda Suriye ve Yemen'de iki ayrÄ± cephede mÃ¼cadele eden Ä°ran'Ä±n Irak'Ä± riske atmasÄ± sÃ¶zkonusu bile olamaz. Bu nedenle, ABD'yle olasÄ± bir gerginlikte BaÄŸdat'ta Ä°badi'den Ã§ok daha gÃ¼venilir bir mÃ¼ttefike sahip olmak istediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmek yanÄ±ltÄ±cÄ± olmaz.

Åžu an iÃ§in Musul'da ABD ile Ä°ran arasÄ±nda DEAÅž'a karÅŸÄ± dolaylÄ± bir koordinasyon olabilir. Fakat bunun ne kadar kalÄ±cÄ± ve samimi olduÄŸu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. ABD-Ä°ran gerilimi yÃ¼kseldikÃ§e Irak'taki siyasiler arasÄ±nda da Ã§ekiÅŸmenin artacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir. YukarÄ±da da belirtildiÄŸi gibi, son 14 yÄ±lda Irak, dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin etkisine her zamankinden aÃ§Ä±k hale gelmiÅŸken, ABD-Ä°ran Ã§ekiÅŸmesinin ilk etkisinin Irak'ta gÃ¶rÃ¼lmesi de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmayacak.