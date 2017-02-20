10:37, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

HDP AdÄ±yaman Milletvekili gÃ¶zaltÄ±nda





HDP AdÄ±yaman Milletvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP AdÄ±yaman Milletvekili BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AdÄ±yaman Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± Ã§erÃ§evesinde "Ã¶rgÃ¼te bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek suretiyle Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi", "Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yapmak", "toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri kanununa muhalefet" suÃ§larÄ±ndan hakkÄ±nda 6 suÃ§tan iddianame hazÄ±rlanan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AdÄ±yaman HavalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Milletvekili YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸlemlerinin emniyette sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davalarÄ±n duruÅŸmalarÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geÃ§en hafta hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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