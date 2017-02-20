10:54, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

BandÄ±rma'da 20 iÅŸadamÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±





BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonda 20 iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BandÄ±rma Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, kapatÄ±lan BandÄ±rma Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸiÂ· (BANÄ°AD) YÃ¶netiÂ·m Kurulunda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen 26 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. BandÄ±rma KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Grup AmirliÄŸi ekipleri, bazÄ± adreslere dÃ¼zenledikleri eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 20 iÅŸ adamÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheliler ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilirken, diÄŸer 6 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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