KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±yla ilgili dava baÅŸladÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'dakiÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin 26'sÄ± tutuklu 27 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lanÂ davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±.
Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin Sincan Cezaevi kampÃ¼sÃ¼ iÃ§indeki mahkeme salonundaki ilk duruÅŸmaya sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±lÄ±yor. SuÃ§tan zarar gÃ¶rme ihtimaline binaen daha Ã¶nce dilekÃ§e vererek davaya mÃ¼dahillik talebinde bulunan TBMM ve BaÅŸbakanlÄ±k avukatlarÄ± da duruÅŸmada hazÄ±r bulunuyor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri KasÄ±rga'nÄ±n "mÃ¼ÅŸteki" olduÄŸu davanÄ±n sanÄ±klarÄ± ÅŸunlar:
"Eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ± KomutanÄ± Kurmay Albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ, eski 28. Mekanize Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali Kalyoncu ile Mutlu Serkan Vurdem, ErtuÄŸrul Yavuz, Yusuf YiÄŸit, Erkan Erol, Mahmut GÃ¼ndoÄŸdu, Haydar AktaÅŸ, Burhan Ã–zdil, Ali HÄ±zlÄ±, SÃ¼leyman Selek, Fevzi ÅžimÅŸek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet TaÅŸcÄ±, Mennan YeÅŸilbaÅŸ, SelÃ§uk UÃ§ar, YÃ¼ksel Karatay, Osman ErtuÄŸal, Yunus Emre Ceviz, GÃ¼ven Kiper, Ã–mer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat SarÄ±, Mehmet Akif Ã–zyÄ±lmaz ve Aykut Åžahin."
Eski Kurmay Albay BarÄ±ÅŸ ve TuÄŸgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanÄ±ÄŸÄ±n, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§larÄ±ndan 13 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 36 yÄ±l 6'ÅŸar aya kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
SanÄ±klardan BarÄ±ÅŸ ve Kalyoncu, bu davada, yalnÄ±zca FETÃ– faaliyetleri kapsamÄ±nda "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§undan 4,5 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanacak. Bu sanÄ±klar hakkÄ±nda "darbe" suÃ§una iliÅŸkin soruÅŸturma devam ediyor.
Kuzey Irak'a yapÄ±lan ikinci operasyonda toplam 34 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri EÄŸitim ve Doktrin KomutanÄ± olan Orgeneral BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava, 10 Nisan'dan itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacak
Rus donanmasÄ±na ait gemi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybÄ±yla baÅŸlayan dolar/TL,1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6132'yi gÃ¶rdÃ¼
Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Terzi'yi vurarak FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine yarÄ±n Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde baÅŸlanacak
KÄ±rÅŸehir merkezli 4 ildeki eÅŸ zamanlÄ± FETÃ–/PDY operasyonunda 4 astsubay yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n "futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas kurduÄŸu iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 108 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. MÃ¼ÅŸteki Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la tartÄ±ÅŸan baÅŸka suÃ§tan tutuklu sanÄ±klar Mehmet Baransu ile Ali Fuat YÄ±lmazer salondan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
13-20 Åžubat'ta Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarda, 4 ton 717 kilogram esrar ve 51 kilogram eroin ele geÃ§irildi
Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda kamyonette 100 bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi.
BelÃ§ika Mahkemesi, SabancÄ± suikastÄ± faili Fehriye Erdal'a 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Rakka'da, El Bab'daki mÃ¼cadele stilimiz neyse aynÄ±sÄ± olacak. BÃ¶lgede zaten Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na destek veren askeri unsurlarÄ±mÄ±z var. Muhtemelen onlar destek verecekler" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Edremit Belediyesi, "Sahil BandÄ± Projesi" kapsamÄ±nda Van GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±ndaki hazine arazilerini iÅŸgal ettikleri gerekÃ§esiyle bazÄ± yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
DoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesinde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 30 dereceyle AÄŸrÄ±'da kaydedildi
Ã‡ankÄ±rÄ±'da dÃ¼zenlenen FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen 23 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonda 20 iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±