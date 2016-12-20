10:56, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±yla ilgili dava baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'dakiÂ darbe giriÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin 26'sÄ± tutuklu 27 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lanÂ davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±.

Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin Sincan Cezaevi kampÃ¼sÃ¼ iÃ§indeki mahkeme salonundaki ilk duruÅŸmaya sanÄ±klar ve avukatlarÄ± katÄ±lÄ±yor. SuÃ§tan zarar gÃ¶rme ihtimaline binaen daha Ã¶nce dilekÃ§e vererek davaya mÃ¼dahillik talebinde bulunan TBMM ve BaÅŸbakanlÄ±k avukatlarÄ± da duruÅŸmada hazÄ±r bulunuyor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri KasÄ±rga'nÄ±n "mÃ¼ÅŸteki" olduÄŸu davanÄ±n sanÄ±klarÄ± ÅŸunlar:

"Eski CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ± KomutanÄ± Kurmay Albay Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ, eski 28. Mekanize Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ali Kalyoncu ile Mutlu Serkan Vurdem, ErtuÄŸrul Yavuz, Yusuf YiÄŸit, Erkan Erol, Mahmut GÃ¼ndoÄŸdu, Haydar AktaÅŸ, Burhan Ã–zdil, Ali HÄ±zlÄ±, SÃ¼leyman Selek, Fevzi ÅžimÅŸek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet TaÅŸcÄ±, Mennan YeÅŸilbaÅŸ, SelÃ§uk UÃ§ar, YÃ¼ksel Karatay, Osman ErtuÄŸal, Yunus Emre Ceviz, GÃ¼ven Kiper, Ã–mer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat SarÄ±, Mehmet Akif Ã–zyÄ±lmaz ve Aykut Åžahin."

Eski Kurmay Albay BarÄ±ÅŸ ve TuÄŸgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanÄ±ÄŸÄ±n, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§larÄ±ndan 13 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 36 yÄ±l 6'ÅŸar aya kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

SanÄ±klardan BarÄ±ÅŸ ve Kalyoncu, bu davada, yalnÄ±zca FETÃ– faaliyetleri kapsamÄ±nda "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§undan 4,5 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanacak. Bu sanÄ±klar hakkÄ±nda "darbe" suÃ§una iliÅŸkin soruÅŸturma devam ediyor.