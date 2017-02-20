10:58, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

23 eski emniyet mensubu FETÃ–'den adliyede





Ã‡ankÄ±rÄ±'da dÃ¼zenlenen FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen 23 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡ankÄ±rÄ±Â merkezli 10 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 23 eskiÂ emniyet mensubuÂ adliyeye sevk edildi. Ã‡ankÄ±rÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen, aralarÄ±nda ÅŸube mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve komiserlerin de olduÄŸu 23 eski emniyet mensubunun emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. ZanlÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince 16 Åžubat'ta 10 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda 23 eski emniyet mensubu gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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