10:59, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

ABD Savunma BakanÄ± Mattis ilk kez Irak'ta





ABD Savunma BakanÄ±, Irak'a yaptÄ±ÄŸÄ± ilk resmi ziyarette Irak'Ä±n petrolÃ¼ ile ilgilenmediklerini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Irak'a yaptÄ±ÄŸÄ± ilk resmi ziyarette, ABD ordusunun Irak'ta 'kimsenin petrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶yledi. ABD Savunma BakanÄ± James Mattis'in sÃ¼rpriz bir ziyaretle Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'a geldiÄŸi belirtildi.Â Irak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶reÂ Mattis baÅŸkent BaÄŸdat'a geldi.Â Mattis'in BaÄŸdat ziyaretinin, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan operasyonunun ikinci gÃ¼nÃ¼ndeÂ gerÃ§ekleÅŸmesi dikkati Ã§ekti.Â ABD Savunma BakanÄ± Mattis'in Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi ile bir araya geleceÄŸi ve DEAÅž ile mÃ¼cadele konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ifade ediliyor. Mattis, bakanlÄ±k gÃ¶revine gelmesinin ardÄ±ndan ilk defa BaÄŸdat'Ä± ziyaret ediyor. ABD'nin Irak genelinde yaklaÅŸÄ±k 6 bin askeri olduÄŸu kaydediliyor. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ise geÃ§tiÄŸimiz ay Amerikan Merkezi Haber Alma TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (CIA) genel merkezinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada tartÄ±ÅŸmalÄ± ifadeler kullanarak, "Irak petrollerini biz alsaydÄ±k, (DEAÅž) IÅžÄ°D olmazdÄ±. Irak petrollerini almak iÃ§in belki yeni bir ÅŸansÄ±mÄ±z vardÄ±r" demiÅŸti. Â

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