11:08, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

DoÄŸu Anadolu'da Sibirya soÄŸuklarÄ± etkili oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 30 derece ileÂ AÄŸrÄ±'da Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Meteoroloji 12. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, bÃ¶lgede bugÃ¼n havanÄ±n parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayÄ± ile yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BÃ¶lgede gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±klarÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere Tunceli'de 8, Erzincan'da 10, Erzurum'da 17, IÄŸdÄ±r'da 18, Ardahan ve Kars'ta 27, AÄŸrÄ±'da 30 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

GÃ¼n iÃ§erisinde en yÃ¼ksek sÄ±caklÄ±klarÄ±n Erzincan'da 7, Tunceli'de 9, sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda olmak Ã¼zere IÄŸdÄ±r'da 1, Erzurum'da 4, Kars'ta 6, AÄŸrÄ±'da 8 ve Ardahan'da 10 derece olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± da AÄŸrÄ±'da 68, Erzurum'da 38, Kars'ta 24, Ardahan'da 11 ve IÄŸdÄ±r'da 7 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, bÃ¶lgede kuvvetli buzlanma ve don olayÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini belirterek, vatandaÅŸlarÄ± dik ve eÄŸimli yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸme riskine karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.