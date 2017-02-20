11:15, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Hitler'in 'Ã¶lÃ¼m' telefonu 243 bin dolara satÄ±ldÄ±





Nazi lideri Hitler'in Ã¶lÃ¼m emirleri vermek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± telefonu, aÃ§Ä±k artÄ±rmada 243 bin dolara satÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nazi lideriÂ Adolf Hitler'e ait birÂ telefon,Â aÃ§Ä±k artÄ±rmada 243 bin dolara satÄ±ldÄ±. ABD'nin Maryland eyaletine baÄŸlÄ± Chesapeake City'deki Alexander Tarihi MÃ¼zayede Evi'nden Andreas Kornfeld, kÄ±rmÄ±zÄ± telefonun aÃ§Ä±k artÄ±rmaya telefonla katÄ±lan ve adÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ArkasÄ±nda Hitler'in adÄ± ve Nazi partisinin sembolÃ¼ yer alan telefon iÃ§in aÃ§Ä±k artÄ±rma 100 bin dolardan baÅŸladÄ±. Telefon, 1945'te Hitler'in intihar etmesinin ardÄ±ndan Sovyet askerleri tarafÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nda bulunmuÅŸtu. HÄ°TLER Ã–LÃœM EMÄ°RLERÄ°NÄ° VERMEK Ä°Ã‡Ä°N KULLANIYORDU Alexander Tarihi MÃ¼zayede Evi yetkilileri, Hitler'in Ã¶lÃ¼m emirleri vermek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± telefonu "kitle imha silahÄ±" olarak nitelemiÅŸti. AÃ§Ä±k artÄ±rmada Hitler'e ait porselen bir kÃ¶pek figÃ¼rÃ¼ de 24 bin 300 dolara alÄ±cÄ± buldu. Â

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