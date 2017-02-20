Van GÃ¶lÃ¼'ndeki kaÃ§ak yapÄ±laÅŸmaya mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname (KHK) kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Edremit Belediyesi, "Sahil BandÄ± Projesi" kapsamÄ±nda Van GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ± ÅŸeridinde hazine arazilerini iÅŸgal ettikleri gerekÃ§esiyle bazÄ± yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Edremit Belediyesi yÄ±kÄ±m ekipleri, "Sahil BandÄ± Projesi"nin yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi gÃ¶l kÄ±yÄ±sÄ±ndaki hazine arazilerini iÅŸgal ettikleri belirlenen iÅŸ yerlerinin yÄ±kÄ±mÄ±na sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸladÄ±.
GÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ktan sonra iÅŸ makineleriyle bÃ¼fe, kafeterya, lokanta ve Ã§ay bahÃ§esi gibi 12 iÅŸ yerinin yÄ±kÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.
SÃœREÃ‡ 20 GÃœN Ã–NCE BAÅžLADI
Ä°lÃ§e KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkan Vekili AtÄ±f Ã‡iÃ§ekli, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÄ±yÄ± ÅŸeridini fuzuli iÅŸgal edenleri Maliye ve Milli Emlak Ã¼zerinden daha Ã¶nce uyardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÃ¼reci yaklaÅŸÄ±k 20 gÃ¼n Ã¶nce baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± ve boÅŸaltmalarÄ± iÃ§in tebliÄŸde bulunduklarÄ±nÄ± belirten Ã‡iÃ§ekli, ÅŸunlarÄ± kaydetti.
"Buralara Edremit ve VanlÄ±larÄ±n kullanacaÄŸÄ± sahil bandÄ±nÄ±, plajlarÄ±, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ alanlarÄ±nÄ± ve aÄŸaÃ§landÄ±rmalarÄ± yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, Van'Ä±n buna acilen ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu ifade ettik. Ne yazÄ±k ki muhataplarÄ±mÄ±z bizim bu aÃ§Ä±klamalarÄ±mÄ±zÄ±, hukuki sÃ¼reÃ§lerimizin sonucunu yerine getirmediler. VermiÅŸ olduÄŸumuz 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde boÅŸaltmadÄ±lar. Maliye'nin bize yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu yazÄ±yla buralarÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± ve Hazine'ye teslim edilmesi sÃ¼recini baÅŸlattÄ±k. 80 kiÅŸilik iÅŸÃ§imiz, bir o kadar da gÃ¼venlik gÃ¶revlimizle beraber binalarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶ncelikle kamera kaydÄ±na alarak boÅŸaltmasÄ±nÄ± yaptÄ±k. Bundan sonra da Fen Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n ekipmanlarÄ±yla yÄ±kma faaliyetine baÅŸladÄ±k."
"BU YAZ BÄ°TECEK"
"Sahil BandÄ± Projesi"nin uygulanacaÄŸÄ± alandaki 12 iÅŸ yerinin yÄ±kÄ±mÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡iÃ§ekli, projenin en Ã¶nemli aÅŸamasÄ± olan sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Projenin hayata geÃ§mesi iÃ§in Ã¶ncelikle fuzuli iÅŸgallerin bitmesi gerektiÄŸini vurgulayan Ã‡iÃ§ekli, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu iÅŸi kazasÄ±z, belasÄ±z, kimsenin burnu kanamadan bitirdik. Ben bÃ¼tÃ¼n Van halkÄ±na projemizin sÃ¼recinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrar etmek istiyorum. Ä°nsanlarÄ±n kafasÄ±nda 'Acaba yaparlar mÄ±?', 'Acaba baÅŸlayacak mÄ±?', 'Bu tarz projeleri daha Ã¶nce Ã§ok gÃ¶rdÃ¼k' ÅŸeklinde kaygÄ±larÄ± vardÄ±. Bu saatten sonra hiÃ§bir VanlÄ± kardeÅŸimizde bÃ¶yle bir kaygÄ± kalmayacaktÄ±r. SÃ¼recimizi hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸlattÄ±k. Bir hafta iÃ§erisinde de dolgu imar planlarÄ±mÄ±z kapsamÄ±nda dolgularÄ±mÄ±za baÅŸlayacaÄŸÄ±z. YapacaÄŸÄ±mÄ±z ihaleyle, 3 vardiya ÅŸeklinde hedefim bu yaz bu iÅŸin bitmesi, VanlÄ±ya, Edremitliye ve kamuoyuna bu iÅŸin kazandÄ±rÄ±lmasÄ±."
Belediye BaÅŸkan Vekili Ã‡iÃ§ekli, projenin finansmanÄ± noktasÄ±nda sorunlarÄ±nÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BaÅŸta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za ve hÃ¼kÃ¼metimize, Ã¶zellikle finansman konusunda yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± destekten dolayÄ± VanlÄ± hemÅŸehrilerim adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunarÄ±m." diye konuÅŸtu.
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