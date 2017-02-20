11:33, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Rakka'da, El Bab'daki neyse aynÄ±sÄ± olacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Rakka'da, El Bab'daki mÃ¼cadeleÂ stilimiz neyse aynÄ±sÄ± olacak. BÃ¶lgede zaten Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na destek veren askeri unsurlarÄ±mÄ±z var. Muhtemelen onlar destek verecekler. ABD yÃ¶netimiyle yeni bir sayfa aÃ§Ä±yoruz, 'New day' (Yeni bir gÃ¼n) diyorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentinde gazetecilerle bir araya geldi, gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan ABD tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± Ã§abalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±" ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, bunun dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmede hangi konularÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã¼Ã§ konuyu dile getirdiklerini belirtti.

"BÄ°R TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœYLE BÄ°R BAÅžKA TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœNÃœN YOK EDÄ°LMEYE Ã‡ALIÅžILMASI DOÄžRU DEÄžÄ°L"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunlar arasÄ±nda ABD'nin DEAÅž ile mÃ¼cadelesinin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "BunlarÄ±n, 'PKK'nÄ±n kuzeni' dedikleri, bizim 'ÅŸubesi, aynÄ±sÄ±' dediÄŸimiz PYD/YPG unsurlarÄ±yla DEAÅž mÃ¼cadelesi doÄŸru bir yÃ¶ntem deÄŸil. Bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle bir baÅŸka terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yok edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± doÄŸru deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla bu iÅŸin stratejik ortaklÄ±ÄŸa, NATO ortaklÄ±ÄŸÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gerekir. OnlarÄ±n da bu hassasiyetimizi dikkate alacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iade konusunu da gÃ¼ndeme getirdiklerini ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "(Mesele hukuki ama anlaÅŸmalarÄ±mÄ±za uygun olarak Ã§ok ciddi bir ÅŸekilde ele alacaÄŸÄ±z) denildi. Bu, bizim iÃ§in yeni bir durum. Ã–nceki yÃ¶netim 'Bu, yargÄ±nÄ±n iÅŸi' diyerek kestirip atÄ±yordu. DolayÄ±sÄ±yla burada yeni bir anlayÄ±ÅŸ var. Ben de 'Bu sorun Ã§Ã¶zÃ¼lmediÄŸi sÃ¼rece TÃ¼rklerin ABD algÄ±sÄ± dÃ¼zelmez, bu algÄ±yÄ± olumluya Ã§evirmek iÃ§in mutlaka ciddi bir adÄ±m atÄ±lmasÄ± lazÄ±m' dedim" ifadelerini kullandÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼sÃ¼, DEAÅž ile mÃ¼cadelede 'El Bab'dan sonrasÄ± iÃ§in de varÄ±z' dedik ama tabii terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin iÅŸin iÃ§inde olmamasÄ± ÅŸartÄ±yla. Zannederim, deÄŸerlendirecekler ve bir karar verecekler." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'nin Rakka'ya yÃ¶nelik operasyonunda YPG'yi dayatmasÄ± durumunda TÃ¼rkiye'nin ne yapacaÄŸÄ±nÄ±n, tek baÅŸÄ±na hareket edip etmeyeceÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, "Ben Ã¶yle bir izlenim edinmedim. Bir deÄŸerlendirme sÃ¼recindeler, sonucu gÃ¶rmemiz lazÄ±m. MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili niyetimiz Ã§ok net. MÃ¼nbiÃ§, PYD unsurlarÄ±ndan temizlenmeli. Bunu DEAÅž'tan ayrÄ± deÄŸerlendiriyoruz. ABD'nin bize bu konuda taahhÃ¼dÃ¼ var ama yerine getirmedi." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"ABD YÃ–NETÄ°MÄ°YLE YENÄ° BÄ°R SAYFA AÃ‡IYORUZ"

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin olasÄ± Rakka operasyonuna sadece taktiksel destek vereceÄŸine yÃ¶nelik bir algÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸunun belirtilmesi Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Rakka'da, El Bab'daki mÃ¼cadele stilimiz neyse aynÄ±sÄ± olacak. BÃ¶lgede zaten Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na destek veren askeri unsurlarÄ±mÄ±z var. Muhtemelen onlar destek verecekler. ABD yÃ¶netimiyle yeni bir sayfa aÃ§Ä±yoruz, 'New day' (Yeni bir gÃ¼n) diyorlar." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ABD'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamadaki "Ä°ran'Ä±n tehdit oluÅŸturduÄŸu"na yÃ¶nelik ifadeye iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinin sorulmasÄ± Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YalnÄ±zca Ä°ran deÄŸil, baÅŸka Ã¼lkeler de var bÃ¶lgede. AmaÃ§ Suriye'de, Irak'ta bir Ã¼lkenin nÃ¼fuz Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ saÄŸlamasÄ± olmamalÄ±. AmaÃ§ Suriyelilerin kendi kaderlerini belirleyeceÄŸi, kendi yÃ¶netimlerini oluÅŸturacaÄŸÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlamak olmalÄ±. Ä°ran bizim tarihi komÅŸumuz. AramÄ±zdaki iliÅŸkilerde iniÅŸler, Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar oldu ama burada bir konuda hoÅŸnutsuzluÄŸumuz var. Burada mezhep Ã¶ne Ã§Ä±kartÄ±lÄ±rsa bu zarar verir. Mezhep savaÅŸlarÄ± Avrupa'da bulunduÄŸumuz Ã¼lkede Almanya'da tarihte 12 milyon insanÄ±n hayatÄ±na mal oldu."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuyla ilgili Suudi Arabistan'da, KÃ¶rfez Ã¼lkelerinde de rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunun belirtilmesi Ã¼zerine, "Evet, onlarÄ±n gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan hassasiyetleri var ama Ä°ran kÃ¶klÃ¼ geleneÄŸi olan bir devlettir. BÃ¶lge ile ilgili yapÄ±cÄ± katkÄ±larÄ±nÄ± bekleriz ama nÃ¼fuz alanÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi gibi durumlar olursa endiÅŸeleniriz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Astana sÃ¼recinin Ä°ran ile baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Fakat Ä°ran'da bir tatminsizlik mi var" denilmesi Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yok" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi. Astana'nÄ±n Cenevre'ye bir alternatif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°lk adÄ±m. AteÅŸin, kanÄ±n durdurulmasÄ± daha sonra BM dahil bÃ¼tÃ¼n taraflarÄ±n dahil edileceÄŸi kalÄ±cÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me verilecek. Bir sÃ¼reÃ§ olmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"DIÅžARIDAN EMPOZE EDÄ°LECEK BÄ°R MODEL OLAMAZ"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bazÄ± taraflarÄ±n Suriye'ye yÃ¶nelik federatif Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerisinde bulunduÄŸu, buralarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD'ye yer Ã¶nerdikleri, Moskova'da KÃ¼rt konferansÄ± dÃ¼zenledikleri belirtilerek buna yÃ¶nelik TÃ¼rkiye'nin tavrÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine de ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ne konferansÄ± dÃ¼zenlenirse dÃ¼zenlensin, bizim nazarÄ±mÄ±zda PYD terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. KÃ¼rtlerle PYD'yi birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmamak lazÄ±m. KÃ¼rtler, Suriye'nin yerleÅŸik nÃ¼fusu. Suriye'de bÃ¼tÃ¼n etnik gruplarÄ±n sÃ¶z sÃ¶yleme hakkÄ± var. Bizler toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶nemsiyoruz. YaÅŸanan kaostan PYD'nin avantaj saÄŸlamasÄ± sÃ¶z konusu olmamalÄ±. Suriye'de yÃ¶netimin hangi modelle olacaÄŸÄ± henÃ¼z ortada yok. Suriye'nin geleneklerine, tarihine uygun bir yÃ¶netim modeli oluÅŸturulacak. DÄ±ÅŸarÄ±dan empoze edilecek bir model olmaz. Araplar, KÃ¼rtler, Nusayriler, Yezidiler, TÃ¼rkmenler var. Suriye'nin bÃ¼tÃ¼n paydaÅŸlarÄ±, bu yÃ¶netim modelinin oluÅŸturulmasÄ±nda sÃ¶z sahibiler. Tek ÅŸartla, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, terÃ¶r unsuru olmamalÄ±lar."

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'Ä±n temizlik aÅŸamasÄ±na geldiÄŸi belirtilerek bunun ne kadar sÃ¼receÄŸi sorusuna ise YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bunlar askeri konular ama ne kadar olurlarsa olsunlar, temizlenecekler. El Bab kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°Ã§eride temizlik yapÄ±lÄ±yor ama tabii zorluklar var. BÃ¼tÃ¼n kentin altÄ±nda tÃ¼neller, canlÄ± bombalar, intihar eylemcileri var, kolay deÄŸil ama ikmal yollarÄ± kesildi. Ã–nemli olan bu." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

FÄ±rat'Ä±n batÄ±sÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD'nin olduÄŸu fiili bir dÃ¼zenin oluÅŸtuÄŸu belirtilerek, bununla ilgili TÃ¼rkiye'nin tavrÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'ye tehdit nereden gelirse gelsin, bizim bunu karÅŸÄ±lama ve bertaraf etme hakkÄ±mÄ±z var. Mesela bazen Irak'Ä±n kuzeyinde operasyon yapÄ±yoruz, batÄ±sÄ±-doÄŸusu fark etmez. SÄ±cak takip gibi. Tehdit neredeyse cevabÄ±nÄ± verme hakkÄ±mÄ±z var. Biz mÃ¼ttefiklerimize 'Gelin PYD ile deÄŸil, TÃ¼rkiye ile bu iÅŸi yapÄ±n' diyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°RLÄ°KTE PROGRAM YAPMANIN Ã–NÃœNDE BÄ°R ENGEL YOK"

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "MHP ile YenikapÄ± ruhunu yeniden canlandÄ±rmak ve referandum sÃ¼recinde ortak miting, program yapmak gibi bir planÄ±nÄ±z var mÄ±" sorusu Ã¼zerine, AK Parti ve MHP'de YenikapÄ± ruhunun hiÃ§ yok olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eksilmediÄŸini vurguladÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AslÄ±nda CHP'de de vardÄ± ama yavaÅŸ yavaÅŸ ruh bedenden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ama 'Ã§Ä±kmayan candan Ã¼mit kesilmez' denir. CHP'nin yeniden bu sÃ¼rece dahil olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel yok." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti ve MHP'nin iki ayrÄ± parti olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizim bir amaÃ§ birlikteliÄŸimiz var. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini birlikte yapmaya karar verdik. Meclis aÅŸamasÄ±nÄ± da birlikte gerÃ§ekleÅŸtirdik. AyrÄ± siyasi partiler olduÄŸumuz gerÃ§eÄŸini de gÃ¶z ardÄ± etmememiz lazÄ±m. Onlar kendi, biz kendi kampanyamÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Bu sÃ¶ylemlerimiz 'Evet' noktasÄ±nda benzer olacaktÄ±r. Birlikte program yapmanÄ±n Ã¶nÃ¼nde bir engel yok. Uygun ÅŸartlar oluÅŸursa, birlikte program yaparÄ±z ama adÄ± konmuÅŸ bir ÅŸey yok. Onlar kapalÄ± deÄŸil, biz de kapalÄ± deÄŸiliz. Olur veya olmaz. Ne zaman olur, hangi formatta olur bu, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te netlik kazanÄ±r. Ortak mitingden ziyade bir etkinlik gibi olabilir. KÄ±sa vadede bir ÅŸey Ã¶ngÃ¶rmÃ¼yoruz."

"BÄ°Z BÄ°R HASSASÄ°YETTEN BAHSEDÄ°YORUZ"

Halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MHP'li bakanlarÄ±n kabinede yer alÄ±p almayacaÄŸÄ± sorusuna YÄ±ldÄ±rÄ±m, "OlasÄ±lÄ±klara gÃ¶re amel olmaz. Bizim gÃ¼ndemimizde ÅŸu anda referandum var." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti ve MHP arasÄ±ndaki halkoylamasÄ± birlikteliÄŸinin arkasÄ±nda bir hesap-kitap olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Referandumdan sonra ne olacak? Ya kabul ya ret olacak. TÃ¼rkiye yoluna devam edecek. Biz kabul edileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Burada da bir tereddÃ¼t de gÃ¶rmÃ¼yoruz." dedi.

Halk oylamasÄ±na yÃ¶nelik "FETÃ–, PKK 'HayÄ±r' diyor" sÃ¶ylemlerinin tepki yarattÄ±ÄŸÄ± savunularak, "O zaman 'neden hayÄ±r seÃ§eneÄŸi var' diye soranlar oldu. AyrÄ±ca anketlerde 5 milyon kararsÄ±z seÃ§meden sÃ¶z ediliyor. Bu kararsÄ±zlar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak hangi partinin seÃ§meni sizce?" denilmesi Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu aÃ§Ä±klamalarda bulundu:

"Biz diyoruz ki 'Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¼lkemiz, milletimiz iÃ§in faydalÄ±'. Bunun detaylarÄ±nÄ± da konuÅŸuyoruz. 2007'de 363 milletvekili ile AK Parti'ye, vesayet odaklarÄ± CHP'yi kullanarak cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§tirmediler. Biz her zaman Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n milletin elinde olduÄŸuna inanmÄ±ÅŸ bir partiyiz. 2007'de baÅŸlayan bir sÃ¼recin gereÄŸini yapÄ±yoruz. GeniÅŸ yetki, sÄ±fÄ±r sorumluluk diye bir yÃ¶netim ÅŸekli bu dÃ¼nyada yok. HalkÄ±n kararÄ± Ã¼zerine karar olmayacaÄŸÄ±na gÃ¶re, kabul edilmesi noktasÄ±nda zerre kadar tereddÃ¼dÃ¼m yok ama kafa karÄ±ÅŸtÄ±ranlar var. Bu kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Biz dedik ki 'PKK, hayÄ±r' diyor, 'HayÄ±r verilmesi iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z' diyor. FETÃ– de DEAÅž da onlara katÄ±ldÄ±. Benim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kampanyasÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmayacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. TerÃ¶rÃ¼ sevindirmeyeceklerini sanÄ±yorum. Yoksa vatandaÅŸÄ±n kararÄ± kendi kararÄ±. Yoksa bizim ne haddimize? PKK, 'Evet Ã§Ä±karsa biz bittik' diyor. DoÄŸru bilmiÅŸ. Biz de onu yapÄ±yoruz. Bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma varsa bu vesile ile onu dÃ¼zeltmiÅŸ olayÄ±m. Bizim vatandaÅŸÄ±n tercihine mÃ¼dahale etmek, onlarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yanÄ±na koymak gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz olamaz. Biz bir hassasiyetten bahsediyoruz."

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin kararÄ±nÄ±n ortada olduÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye'nin bekasÄ± iÃ§in, vesayet sistemini ortadan kaldÄ±rmak iÃ§in bu deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

"HERKES Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEYECEK"

Halk oylamasÄ±ndaki tercihlere yÃ¶nelik bir baskÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik soru Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Burada bir Ã§ifte standart var. 'Evet' diyenlere de tepki gÃ¶steriliyor. Ne 'Evet' ne 'HayÄ±r', bu Ã¼lke bÃ¶lÃ¼nmez. Herkes istediÄŸini sÃ¶yleyecek. Bizim milletimizin basireti engindir. BugÃ¼ne kadar milletin hiÃ§bir yanlÄ±ÅŸ karar verdiÄŸini gÃ¶rmedim. SiyasetÃ§iler bir yanlÄ±ÅŸ karar verirse de millet onu dÃ¼zeltir" ifadelerini kullandÄ±.