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Fehriye Erdal'a 15 yÄ±l hapis
Fehriye Erdal'a 15 yÄ±l hapis

BelÃ§ika Mahkemesi, SabancÄ± suikastÄ± faili Fehriye Erdal'a 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ikaÂ Brugge AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, gÄ±yabÄ±nda yargÄ±lanan SabancÄ± suikastÄ± faillerindenÂ Fehriye Erdal'a TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± 15 yÄ±l hapis cezasÄ± ile 10 yÄ±l sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasÄ± verdi.Â 

Ã–zdemir SabancÄ± suikastÄ± faillerinden, DHKP-C Ã¼yesi Fehriye Erdal'Ä±n TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar aÃ§Ä±klandÄ±.Â Brugge AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davada terÃ¶rist Erdal'a 15 yÄ±l hapis ve 10 yÄ±l sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasÄ±Â verildi.

Hakim, terÃ¶rist Erdal'Ä±n "derhal tutuklanmasÄ±nÄ±" da istedi.Â 2006'da ev hapsindeyken firar edenÂ Fehriye Erdal hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.Â 

Karar duruÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda mahkeme Ã¶nÃ¼nde toplanan DHKP-C yandaÅŸlarÄ±, kararÄ±nÂ aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n arÄ±ndan Ã¶rgÃ¼t yanlÄ±sÄ± slogan atarak tepki gÃ¶sterdi.

OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Ä°ÅŸ adamÄ± SabancÄ± ile Toyotasa Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk GÃ¶rgÃ¼n ve sekreter NilgÃ¼n Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'liler tarafÄ±ndan Ä°stanbul SabancÄ± Center'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Cinayetin Fehriye Erdal, Ä°smail Akkol ve Mustafa Duyar tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi tespit edilmiÅŸ, Duyar yakalanÄ±p hapse atÄ±lmÄ±ÅŸ ve 1999'da hapishanedeki bir isyan sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Erdal ve Akkol ise kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Yunanistan'da yargÄ±lanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan Akkol, ocak ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girince yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Fehriye Erdal ise 1999'da BelÃ§ika'nÄ±n Knokke kentinde kaldÄ±ÄŸÄ± apartmanda yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± sonucunda sahte pasaportla yakalanÄ±p yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Bir yÄ±la yakÄ±n cezaevinde kaldÄ±ktan sonra ev hapsine alÄ±nan Erdal, Mart 2006'da firar etmiÅŸti. EylÃ¼l 2007'de TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± yargÄ±lanmasÄ± kararÄ± verilse de daha sonra bu karar bozulmuÅŸtu. SabancÄ± ailesinin baÅŸvurusu Ã¼zerine sÃ¼reÃ§ yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

25 MayÄ±s 2016'daÂ TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi 3 cinayet suÃ§undan BelÃ§ika'da yeniden yargÄ±lanmasÄ±na karar verilen DHKP-C Ã¼yesi Fehriye Erdal'Ä±n BelÃ§ikalÄ± avukatÄ± Paul Bekaert davadan Ã§ekilmiÅŸti. Karara itiraz edilmesi ve avukat bulunmasÄ± iÃ§in verilen sÃ¼relerin dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk duruÅŸma tarihi 5 AralÄ±k olarak belirlenmiÅŸti.

SavcÄ±, 5 AralÄ±k'ta Erdal hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi cinayet suÃ§larÄ±ndan dolayÄ± 30 yÄ±l aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis, 15 yÄ±l da ek gÃ¼venlik tedbiri istemiÅŸti.



Ä°lgili Konular Fehriye Erdal
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