Fehriye Erdal'a 15 yÄ±l hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BelÃ§ikaÂ Brugge AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, gÄ±yabÄ±nda yargÄ±lanan SabancÄ± suikastÄ± faillerindenÂ Fehriye Erdal'a TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± 15 yÄ±l hapis cezasÄ± ile 10 yÄ±l sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasÄ± verdi.Â
Ã–zdemir SabancÄ± suikastÄ± faillerinden, DHKP-C Ã¼yesi Fehriye Erdal'Ä±n TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada karar aÃ§Ä±klandÄ±.Â Brugge AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davada terÃ¶rist Erdal'a 15 yÄ±l hapis ve 10 yÄ±l sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezasÄ±Â verildi.
Hakim, terÃ¶rist Erdal'Ä±n "derhal tutuklanmasÄ±nÄ±" da istedi.Â 2006'da ev hapsindeyken firar edenÂ Fehriye Erdal hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bekleniyor.Â
Karar duruÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda mahkeme Ã¶nÃ¼nde toplanan DHKP-C yandaÅŸlarÄ±, kararÄ±nÂ aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n arÄ±ndan Ã¶rgÃ¼t yanlÄ±sÄ± slogan atarak tepki gÃ¶sterdi.
OLAYIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°
Ä°ÅŸ adamÄ± SabancÄ± ile Toyotasa Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Haluk GÃ¶rgÃ¼n ve sekreter NilgÃ¼n Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'liler tarafÄ±ndan Ä°stanbul SabancÄ± Center'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Cinayetin Fehriye Erdal, Ä°smail Akkol ve Mustafa Duyar tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi tespit edilmiÅŸ, Duyar yakalanÄ±p hapse atÄ±lmÄ±ÅŸ ve 1999'da hapishanedeki bir isyan sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Erdal ve Akkol ise kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Yunanistan'da yargÄ±lanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan Akkol, ocak ayÄ±nda TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girince yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Fehriye Erdal ise 1999'da BelÃ§ika'nÄ±n Knokke kentinde kaldÄ±ÄŸÄ± apartmanda yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± sonucunda sahte pasaportla yakalanÄ±p yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. Bir yÄ±la yakÄ±n cezaevinde kaldÄ±ktan sonra ev hapsine alÄ±nan Erdal, Mart 2006'da firar etmiÅŸti. EylÃ¼l 2007'de TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi suÃ§lardan dolayÄ± yargÄ±lanmasÄ± kararÄ± verilse de daha sonra bu karar bozulmuÅŸtu. SabancÄ± ailesinin baÅŸvurusu Ã¼zerine sÃ¼reÃ§ yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â
25 MayÄ±s 2016'daÂ TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi 3 cinayet suÃ§undan BelÃ§ika'da yeniden yargÄ±lanmasÄ±na karar verilen DHKP-C Ã¼yesi Fehriye Erdal'Ä±n BelÃ§ikalÄ± avukatÄ± Paul Bekaert davadan Ã§ekilmiÅŸti. Karara itiraz edilmesi ve avukat bulunmasÄ± iÃ§in verilen sÃ¼relerin dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk duruÅŸma tarihi 5 AralÄ±k olarak belirlenmiÅŸti.
SavcÄ±, 5 AralÄ±k'ta Erdal hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'de iÅŸlediÄŸi cinayet suÃ§larÄ±ndan dolayÄ± 30 yÄ±l aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hapis, 15 yÄ±l da ek gÃ¼venlik tedbiri istemiÅŸti.
Kuzey Irak'a yapÄ±lan ikinci operasyonda toplam 34 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri EÄŸitim ve Doktrin KomutanÄ± olan Orgeneral BaÅŸoÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 12 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava, 10 Nisan'dan itibaren gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanacak
Rus donanmasÄ±na ait gemi, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
HaftanÄ±n ilk iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne deÄŸer kaybÄ±yla baÅŸlayan dolar/TL,1,5 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesi olan 3,6132'yi gÃ¶rdÃ¼
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FETÃ–'nÃ¼n "futbolda ÅŸike" soruÅŸturmasÄ±nda kumpas kurduÄŸu iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 108 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. MÃ¼ÅŸteki Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'la tartÄ±ÅŸan baÅŸka suÃ§tan tutuklu sanÄ±klar Mehmet Baransu ile Ali Fuat YÄ±lmazer salondan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
13-20 Åžubat'ta Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 10 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarda, 4 ton 717 kilogram esrar ve 51 kilogram eroin ele geÃ§irildi
Hamzabeyli SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda kamyonette 100 bin uyuÅŸturucu hap ele geÃ§irildi.
BelÃ§ika Mahkemesi, SabancÄ± suikastÄ± faili Fehriye Erdal'a 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Rakka'da, El Bab'daki mÃ¼cadele stilimiz neyse aynÄ±sÄ± olacak. BÃ¶lgede zaten Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na destek veren askeri unsurlarÄ±mÄ±z var. Muhtemelen onlar destek verecekler" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revlendirme yapÄ±lan Edremit Belediyesi, "Sahil BandÄ± Projesi" kapsamÄ±nda Van GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±ndaki hazine arazilerini iÅŸgal ettikleri gerekÃ§esiyle bazÄ± yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
DoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesinde gece en dÃ¼ÅŸÃ¼k hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 30 dereceyle AÄŸrÄ±'da kaydedildi
Ã‡ankÄ±rÄ±'da dÃ¼zenlenen FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve daha Ã¶nce meslekten ihraÃ§ edilen 23 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri KasÄ±rga'nÄ±n alÄ±konulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde, FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonda 20 iÅŸ adamÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±