11:47, 20 Åžubat 2017 Pazartesi

Sina'dan Ä°srail'e iki roket mermisi atÄ±ldÄ±





Sina yarÄ±madasÄ±ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine iki roket mermisi atÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina bÃ¶lgesinden atÄ±lan iki roket, gÃ¼ney Ä°srail'in Eshkol BÃ¶lge Konseyin'e dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°srail Ordusu'nun askeri istihbarat birimi IDF'den bu sabah yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, mermilerin aÃ§Ä±k araziye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bÃ¶lgede hava saldÄ±rÄ±sÄ± sirenlerinin harekete geÃ§irilmediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi. GeÃ§en hafta da Sina YarÄ±madasÄ±'ndanÂ Ä°srail'in gÃ¼neyindeki Eliat ÅŸehrine 3 roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±,Â Ã¶len veya yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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