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Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kamyonette 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen S.K idaresindeki kamyonet kantar tartımında tonaj farkı çıkması üzerine X-ray taramasına yönlendirildi.

Tarama hangarına gitmesi gereken sürücü S.K, aracını gümrük sahasının başka bölümüne park ederek kaçmaya çalıştı.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, şüpheliyi gümrüklü sahadan çıkmak üzereyken yakaladı. Şüphelinin sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine araçta arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği Benga'nın tepki verdiği araçtaki spor çantasında 100 bin uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İlgili Konular Bulgaristan uyuşturucu kaçakçılığı
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