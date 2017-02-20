Sınır kapısında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen S.K idaresindeki kamyonet kantar tartımında tonaj farkı çıkması üzerine X-ray taramasına yönlendirildi.
Tarama hangarına gitmesi gereken sürücü S.K, aracını gümrük sahasının başka bölümüne park ederek kaçmaya çalıştı.
Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, şüpheliyi gümrüklü sahadan çıkmak üzereyken yakaladı. Şüphelinin sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine araçta arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği Benga'nın tepki verdiği araçtaki spor çantasında 100 bin uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan sürücü S.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kuzey Irak'a yapılan ikinci operasyonda toplam 34 terörist öldürüldü
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin 12 şüpheli hakkında açılan dava, 10 Nisan'dan itibaren görülmeye başlanacak
Haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlayan dolar/TL,1,5 ayın en düşük seviyesi olan 3,6132'yi gördü
ÖKK'yı ele geçirmek isteyen cuntacı general Terzi'yi vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılanacağı davanın görülmesine yarın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak
Kırşehir merkezli 4 ildeki eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 4 astsubay yakalandı
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 108 sanığın yargılanmasına başlandı. Müşteki Aziz Yıldırım'la tartışan başka suçtan tutuklu sanıklar Mehmet Baransu ile Ali Fuat Yılmazer salondan çıkarıldı
13-20 Şubat'ta ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda, 4 ton 717 kilogram esrar ve 51 kilogram eroin ele geçirildi
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kamyonette 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Belçika Mahkemesi, Sabancı suikastı faili Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası verdi
Başbakan Yıldırım, "Rakka'da, El Bab'daki mücadele stilimiz neyse aynısı olacak. Bölgede zaten Özgür Suriye Ordusu'na destek veren askeri unsurlarımız var. Muhtemelen onlar destek verecekler" dedi
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, "Sahil Bandı Projesi" kapsamında Van Gölü kıyısındaki hazine arazilerini işgal ettikleri gerekçesiyle bazı yapıların yıkımını gerçekleştirdi
Doğu Anadolu bölgesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceyle Ağrı'da kaydedildi
Çankırı'da düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 23 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davanın ilk duruşması başladı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda 20 iş adamı gözaltına alındı